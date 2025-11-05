Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu o biračkom spisku i leks specijalisu o Generalštabu

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas načelnu raspravu o svih osam tačaka dnevnog reda među kojima su izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i posebnom zakonu (leks specijalisu) o Generalštabu u Beogradu.

U sali je prisutan manji broj opozicionih poslanika.

Dejan Šulkić iz Nove demokratske stranke Srbije (Novi DSS) ocenio je da predlog izmena i dopuna Zakona o jedinstvenom biračkom spisku neće značajno uticati na poboljšanje izbornih uslova.

Po njegovim rečima, godinama postoje zakoni koji regulišu izbore i izborne uslove, ali je problem što niko ne sankcioniše zloupotrebu propisa.

„Zloupotrebe su prolazile nekažnjeno zato što je partija iznad države. Činovnici koji rade na biračkim spiskovima i u sistemu državne uprave i lokalne samouprave su shvatili da je partijski sud jači od organa sudske vlasti, a da je partijska milost i nagrada jača zaštita od zakona“, rekao je Šulkić.

Nataša Jovanović iz Srpske napredne stranke (SNS) kazala je da su predstavnici vlasti 18 meseci pripremali predlog i da taj propis detaljno reguliše brojne situacije u vezi sa izborima.

Ona je optužila opoziciju da ne želi da podrži taj zakon zbog toga što će „izgubiti alibi za naredni izborni neuspeh“.

Govorila je i o štrajku glađu njenog stranačkog kolege Uglješe Mrdića koji se odlučio na taj korak pošto nije zadovoljan radom tužilaštva.

Po njenim rečima, Mrdić se bori protiv „duboke države“, ali se niko iz tužilaštva ne oglašava tim povodom.

Skupštinska sednica je počela u ponedeljak, a na dnevni red danas je po hitnom postupku stavljena lista kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) na predlog Odbora za kulturu i informisanje.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kazala je da će se o tome raspravljati kada bude završeno glasanje o prvih osam tačaka dnevnog reda.

Na dnevnom redu sednice su i predlozi zakona o obilgacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu u drumsko prevozu i tahografima, o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda.

Raspravlja se i o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Svete Lucije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Republike Benin o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i servisnih pasoša i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti bezbednosti i javnog reda između Vlade Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com