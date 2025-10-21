Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu, rasprava o kadrovskim rešenjima

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas sednicu raspravom o preostalih osam tačaka dnevnog reda koja se odnose na kadrovska rešenja.

Raspravljaće se o Predlog odluke o izboru članova Saveta Agencije za energetiku, Predlogu odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, Predlogu odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Na dnevnom redu su i predlozi o članstvu u skupštinskim odborima.

Prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja, na čijem dnevnom redu je 48 tačaka, počela je 7. oktobra.

Do sada je završena rasprava o Predlogu zakona o informacionoj bezbednosti, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, Predlogu zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Predlogu zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti, leks specijalisu o EXPO, kao i Predlog zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.

Juče je završena rasprava i o 30 predloga međunarodnih sporazuma i finansijskih ugovora.

