Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu, rasprava o predlogu zakona o legalizaciji objekata

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas sednicu, raspravom o predloženih osam zakona među kojima su Zakon o posebnim uslovima za evudentiranje i upis prava na nepokretnostima i izmene Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Expo.

Prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja počela je juče, a na dnevnom redu je 48 tačaka.

Poslanici će danas razmatrati i izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i o državnom premeru i katastru, izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, predloge Zakona o informacionoj bezbednosti, o sudskim taksama, o semenu i sadnom materijalu.

U nastavku sednice poslanici će odlučivati o predlozima više sporazuma o kreditima koji su namenjeni unapređenju kvaliteta vazduha, modernizaciji poreske administracije, reformu energetskog sektora, izgradnji pruge Niš-Dimitrovgrad, kao i o ugovorima o međunarodnoj saradnji.

