Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu raspravom o amandmanima na predložene zakone

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na predložene zakona, među kojima su Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima i izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju kao i o posebnim uslovima za realizaciju izložbe Ekspo 2027.

Sednica, na kojoj je 48 tačaka, počela je 7. oktobra.

Završena je načelna rasprava o osam predloženih zakona i poslanici su počeli razmatranje amandmana na te predloge.

Dostavljeno je oko 290 amandmana.

