Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu raspravom o amandmanima

Na dnevnom redu sednice, koja je počela 4. novembra, je osam tačaka, a naknadno je ubačen i predlog kandidata za Savet REM-a.
Poslanici su juče završili raspravu o amandmanima na izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.
Na dnevnom redu sednice su i predlozi zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu u drumskom prevozu i tahografima, o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda.
Raspravljaće se i o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Svete Lucije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Republike Benin o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i servisnih pasoša i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti bezbednosti i javnog reda između Vlade Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje.
(Beta)
