Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu raspravom o amandmanima

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas sednicu raspravom o amandmanima na Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, odnosno o posebnom zakonu (leks specijalis) o zgradi Generalštaba u Beogradu.

Na dnevnom redu sednice, koja je počela 4. novembra, je osam tačaka, a naknadno je ubačen i predlog kandidata za Savet REM-a.

Poslanici su juče završili raspravu o amandmanima na izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

Na dnevnom redu sednice su i predlozi zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu u drumskom prevozu i tahografima, o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda.

Raspravljaće se i o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Svete Lucije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Republike Benin o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i servisnih pasoša i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti bezbednosti i javnog reda između Vlade Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje.

(Beta)

