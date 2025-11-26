Poslanici Skupštine Srbije počeli objedinjenu načelnu raspravu o 58 tačaka dnevnog reda

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su načelnu raspravu o 58 tačaka dnevnog reda sednice, među kojima je Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.

Sednica je počela sa zakašnjenjem od dva sata zbog incidenata ispred glavnog ulaza u zgradu parlamenta.

Predlogom budžeta za narednu godinu nisu predviđeni nikakvi troškovi za otkup ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) koja je pod američkim sankcjama od 9. oktobra, pa je predsednica Skupštine Ana Brnabić najavila da će danas poslanici vladajuće koalicije podneti amandman na predloženi zakon o budžetu koji će predvideti okolnosti u kojima bi Srbija morala da preuzme NIS.

Na dnevnom redu sednice parlamenta su i izmene poreskih zakona i set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, dopune Zakona o nauci i istraživanjima, izmene Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o upravljanju otpadom i predlog za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Raspravljaće se i o Predlogu zakona o porezu na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda i Predlogu zakona o porezu na emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Poslanici će razmatrati i dopunu Zakona o javnim medijskim servisima, Predlog zakona o Matičnom registru, Predlog zakona o razmeni podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad korišćenjem softverskog rešenja „e-Bolovanje – Poslodavac“.

Na dnevnom redu su i predlozi za potvrđivanje nekoliko kreditnih aranžmana i međunarodnih sporazuma.

