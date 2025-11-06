Poslanici Skupštine Srbije postavljali pitanja Vladi po počeli raspravu o amandmanima na osam zakona

Poslanici Skupštine Srbije današnje zasedanja su počeli postavljem pitanja iz raznih oblasti Vladi i ministarstvima.

Poslanik Zeleno levog fronta (ZLF) Đorđe Pavićević je kazao da se sva pitanja vlastima mogu svesti na dva – „kako vas nije sramota“ i „da li ste normalni“ i to zbog, kako je naveo, zakona koje usvajaju, odnosa prema Dijani Hrka…“.

Pitao je ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića kada će biti uveden prinudna uprava u Državni univerzitet u Novom Pazaru,

Kritikovao je rad rektorke tog univerziteta i zapitao i da li će ona biti smenjena i kada.

Založio se i da košarkaš Aleksandar Đorđević, u devedesetim godinama prošlog veka poznat kao „Sale nacionale“ dobije spomenik u Beogradu, te pročitao deo njegovih stavova o aktulenoj situaciji u Srbiji.

Poslanica pokreta „Mi snaga naroda“ Ana Ivanović je pitala Vladu šta će da uradi povodom, kako tvrdi, miniranja kamenolomu blizu zakonom zaštićene Haži Prodanove pećine u blizini Ivanjice.

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Slobodan Petrović pitao je ministra odbrane Bratislava Gašića koliko je starešina Vojske Srbije prekomandovano na jug Srbije zbog, kako je kazao, podrške studentsdakim protestima.

Poslanik pokreta „Mi glas naroda“ Mitar Kovač pitao je Vladu kada će raspisati referendum o „takozvanom evropskom putu“ Srbije kako bi građani a ne samo vlast izjasnili o tome.

Poslanica Stranke slobode i pravde Jelena Milošević je pitala ministarku privrede (Adrijanu Mesarović) da li je upoznata da na jugu Srbije zatvoreno pet fabrika i da je bez posla ostalo 4.000 ljudi

Dodala je i da u međuvremenu nije otovrena nijedna nova fabrika te pitala ministarku da li je upoznata s tim, kao i smanjem broja zaposlenih u drugim firmama.

Potom su poslanici poćeli da razmatraju amandmane na osam tačaka dnevnog reda među kojima su izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i posebnom zakonu (leks specijalis) o Generalštabu u Beogradu.

Poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o tim tačkama dnevnog reda

Tokom rasprave, vlast i opozicija su izneli dijametralno suprotne stavove o leks specijalisu o Generalštavu i izmenana Zakona o biračkom spisku,

Poslanici opozicije smatraju da predložene izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku neće unaprediti izborni proces a leks specijalis o Generalštabu, za koruptivni posao vlasti.

Na dnevnom redu sednice su i predlozi zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu u drumsko prevozu i tahografima, o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda.

Raspravlja se i o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Svete Lucije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Republike Benin o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i servisnih pasoša.

Razmatra se i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti bezbednosti i javnog reda između vlada Srbije i Republike Ekvatorijalna Gvineja.

