Poslanici u Skupštini Srbije nastavili raspravu o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Poslanici u Skupštini Srbije nastavili su raspravu o 17 tačaka dnevnog reda, među kojima su i kandidati za sudije Ustavnog suda.

Opozicija je tokom jučerašnje sednice uglavnom kritikovala predložene sudije, tvrdeći da su povezane na razne načine sa vladajućom Srpskom naprednom strankom (SNS) i da će u Ustavnom sudu nastaviti da rade po njihovim nalozima, što je vlast negirala tvrdnjom da se radi o istaknutim pravnicima.

Ustavni sud čini 15 sudija, ali u decembru većini ističe mandat, pa su nove kandidate predložili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Narodna skupština.

Sa spiska od deset kandidata, predsednik Vučić imenovaće pet sudija Ustavnog suda, a Narodna skupština izabraće njih pet sa Vučićevog spiska.

Vučić je predložio profesore Pravnog fakulteta u Beogradu Dobrosava Milovanovića i Aleksandra Gajića, direktorku Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Ivanu Stevanović, bivšu ministarku pravde Maju Popović, a sa Pravosudne akademije Olgu Tešović,

Predložio je i bivšu državnu sekretarku Biljanu Pavlović, Milana Rapajića sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Bojana Tubića sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu i Draganu Kolarić koja je sutkinja Ustavnog suda od 2016. godine.

Narodna skupština predložila je profesore Pravnog fakulteta u Novom Sadu Zorana Lončara i Atilu Dudaša, predsednicu Ustavnog suda od 2016. Snežanu Marković, Nikolu Banjca sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Jelenu Deretić koja je pomoćnica ministra pravde Nenada Vujića,

Predložena je i sutkinja Apelacionog suda u Novom Sadu Slobodanka Gutović, sutkinja Ustavnog suda od 2019. Tatjana Đurkić, advokat Mihailo Pavlović, kao i Jelena Vučković sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu.

Poslanici će, osim o sudijama ustavnog suda, raspravljati i o zaključku povodom izveštaja Evropske komisije o Srbiji, međunarodnim sporazumima i godišnjim izveštajima nekoliko institucija.

(Beta)

