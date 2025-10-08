Poslanici vladajuće koalicije: Legalizacija će omogućiti da građani ostvare snove

Poslanik Socijalističke partije Srbije Uglješa Markovć rekao je u skupštinskoj raspravi o Predlogu zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis vlasništva, da će to omogućiti građanima da ostave snove.

„Da li će od tih zakona konkretnu korist imati i obični građani, vodila se polemika, ali moj utisak je da hoće. Kuće nisu samo cigle, kuće su nečiji snovi, prvi put ovim zakonom dajemo mogućnost da se oni ostvare“, rekao je Marković.

Dodao je da će objekti koji se uknjiže po ovom zakonu imati zabeležbu u katastru, ali će građani moći da za kredit stave hipoteku.

On je naveo da predloženi zakon neće rešiti sve probleme, ali će uvesti red u tržište nekretnina.

Istakao je da razume kritičare zakona koji smatraju da nije pošteno prema onima koji su legalno gradili i plaćali doprinose za građevinsko zemljište, ali je apelovao da se sačeka godinu dana da se vide efekti jer, kako je rekao, čitava naselja su izgrađena nezakonito i nije rešenje da se ruše.

Marković je rekao da će preložene izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju rešiti probleme nekih porodica koje su iz objektivnih razloga zapale u dugove.

On je pozvao poslanike da podrže Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo Beograd 2027 jer smatra da će ta manifestacija „prvi put Srbiju izvesti na svetsku pozornicu“.

„Hajde da vidimo benefite Ekspa, videće se posle godinu dana, a ako ima korupcije neka nadležni ispitaju“, rekao je Marković.

Naveo je da je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji koji predviđa privremenu dozvolu zbog pravno-formalnih problema ne znači da bezbednost nije na prvom mestu.

Đorđe Komlenski (Zdrava Srbija-Pokret socijalista) rekao je da Zakon o izvršenju i obezbeđenju neće sve regulisati jer ne postoji zakon koji može da sve reguliše.

On je rekao da je ogroman broj izvršnih postupaka prešao na izvršitelje zbog nerada Četvrtog opštinskog suda.

Istakao je da je pitanje da li će banke ubuduće davati kredite za stanove, manje od 60 kvadrata.

Naveo je da nije pošteno što se predloženi zakon odnosi na građane koji su podneli ranije zahteve za legalizaciju, a još nisu dobili rešenja.

Aleksandar Marković (Aleksandar Vučić-Srbija ne sme da stane) rekao je da će zakon o „legalizaciji“ rešiti višedecenijski problem izgradnje nelegalnih objekata.

„Zakon je pravljen za obične ljude, a ne bogataše i nudi najjeftinije rešenje. Predviđen je efikasan mehanizam, najobičnija prijava (za evidentiranje i upis u svojinu) po najnižoj ceni, pa će ljudi moći da budu svoj na svome“, rekao je on.

Dodao je da će najveći broj vlasnika od 4,8 miliona bespravnih objekata kada evidentiraju i upišu imovinu moći da je prodaju, stave hipoteku, priključe infrastrukturu, a da će se u budžet sliti veći prihodi.

Optužio je poslanike koji su komentarisali predložena rešenja da „lupetaju“ i rekao da građani od toga neće imati koristi, a da će od „predloga vlasti imati benefite“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com