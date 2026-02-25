Poslanik CDU: Vučićeva politika dvolična, EPP će uskoro morati da odluči o statusu SNS

Poslanik nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) u Evropskom parlamentu Mihael Galer ocenio je da Evropska narodna partija (EPP) ne može više da odugovlači s donošenjme odluke o statusu Srpske napredne stranke i da će "u prvoj polovini ove godine morati o tome da donese zaključak".

Galer je za Dojče vele (Deutsche Welle – DW), tokom nedavno održanog kongresa CDU u Štutgartu, rekao da je sistem predsednika Srbije Aleksandra Vučića dvoličan, i da Beograd mora da se odluči gde pripada.

„Ili će se posećivati gospodin Maduro, kao gospođa Brnabić, ili ćete kao gospodin Vulin položiti venac na Staljinov grob – to jednostavno nije to. Osim toga, mora se u potpunosti razjasniti šta se dogodilo u Novom Sadu. A ljudi imaju osećaj da se tu nešto mulja“, rekao je.

DW podseća da je zbog te sumnje, ali i represije vlasti u Srbiji, EPP prošle jeseni pokrenula postupak interne provere rada Vučićeve Srpske napredne stranke (SNS) koja je pridruženi član evropskih narodnjaka i dodaje da im je na kongresu CDU potvrđeno iz više izvora, da bi taj postupak uskoro trebalo da bude okončan.

Galer je rekao da je EPP održala više sastanaka i planira da održi još najmanje jednu sednicu na kojoj će se saslušati relevantni akteri i čuti procene određenih organizacija.

O detaljima postupka koji još traje ne može da govori javno, ali za DW kaže da će EPP „u prvoj polovini ove godine morati o tome da donese zaključak“.

„Nedavno je u Beogradu bila delegacija Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, i kolege koje su bile na licu mesta kažu da je njihova percepcija relativno negativna. To će sigurno uticati na ishod postupka“, dodao je Galer, jedan od najglasnijih kritičara aktuelne vlasti u Srbiji u redovima EPP.

„Ko želi da bude deo našeg kluba u EPP, mora da ispuni određene preduslove. To smo jasno rekli našim prijateljima u Srbiji. Ja se u svakom slučaju nadam i za zemlju, ali i za ljude u Srbiji, da će u tome i uspeti“, rekao je za DW poslanik CDU u Bundestagu Tilman Kuban .

Bivši predsednik Odbora za spoljne poslove u Evropskom parlamentu Elmar Brok je ocenio da bi ideja o ulasku novih članica u EU, ali bez prava veta „stvarno mogla da bude ozbiljna ideja koja bi omogućila proširenje Unije i to funkcionalne EU“.

„Prihvatiti deset novih članica i onda s 37 zemalja biti u situaciji da niste sposobni da delujete – to nije rešenje, to niko ne želi. Najbolje rešenje bi, po meni, bilo ukidanje prava veta za sve članice – kako se ne bi pravila razlika između starih i novih članica“, rekao je Brok.

Galer je rekao da je debata koja se vodi unutar EU vezana za većinsko donošenje odluka u oblastima spoljne ili bezbednosne politike.

„Moguće je da se tu poklapaju naši i interesi zemalja Balkana. Da nove članicu kažu da žele da budu za stolom, da žele da glasaju, ali da ne žele pravo veta. Moguće je i da stare članice priključe toj ideji. Ali s obzirom na to da je i po tom pitanju potrebno jednoglasno doneti odluku unutar EU, ja mislim da do toga nažalost neće doći“, ocenio je Galer za DW.

Tilman Kuban napominje da postoji dosta različita situacija u zemljama Zapadnog Balkana, Ukrajine ili Moldavije u pogledu tempa ispunjenja kriterijuma za ulazak u EU, i da bi trebalo razmisliti o alternativnim modelima pristupanja Uniji:

„Ako mi želimo te zemlje tešnje da vežemo uz EU, pogotovo iz geostrateških razloga, moramo eventualno da razmislimo i o nekoj vrsti ’lajt članstva’ za one zemlje koje nisu blizu EU. Dakle o članstvu s manje prava, ali i sa manje obveza. Ja jesam pristalica te ideje, zato što mislim da se zemljama Zapadnog Balkana konačno mora ponuditi EU-perspektivu“, rekao je

Kuban dodaje da ipak ni to „lajt članstvo“ ne dolazi besplatno i da postoje stvari koje se moraju ispuniti.

„To su stvari koje su sama srž Evropske unije – od vladavine prava i slobode mišljenja, slobode medija do antikorupcije i funkcionalne državne uprave, na koju investitori i preduzeća mogu da se oslone. To važi i za Srbiju, kao i za sve druge zemlje“, dodao je.

Kuban kaže da je o tome nemački kancelar Fridrih Merc, takođe iz redova CDU, razgovarao sa Aleksandrom Vučićem i da mu je „jasno rekao da su vrata otvorena za sve zemlje Zapadnog Balkana, a posebno za Srbiju kao najveću i ekonomski najjaču zemlju regiona“.

„Ali kroz ta vrata treba proći. Naš je zadatak da ta vrata držimo otvorenim. A hoće li ljudi u Srbiji ili vlada Srbije proći kroz ta vrata – to je njihova odluka“, dodao je.

Kuban je ponovio da je pozicija CDU u pogledu Zapadnog Balkana jasna.

„Mi imamo zajedničke interese, mi želimo geostrateški da sarađujemo i nije nam u interesu da na Zapadnom Balkanu postoje države kojima se možda upravlja iz Kine ili Rusije. Mi želimo da im pokažemo put u smeru Evropske unije. Ali to je onda odluka ljudi na licu mesta – oni bi trebalo da odluče kojim putem žele da krenu“, rekao je.

Elmar Brok, koji je u jednom ranijem intervjuu za DW rekao da Vučić svojom politikom nanosi štetu sopstvenoj zemlji, mišljenja je da ulazak u EU nije prioritet predsednika Srbije.

„On želi da zadrži vlast, a opozicija nema nikakvih šansi. Delimično je opozicija za to i sama kriva, jer se ne ujedinjuje. Problem je pokušaj trajnog osiguravanja vlasti. Takve zemlje nisu ni demokratske, a nema ni vladavine prava“, ocenio je.

Brok je rekao da bi Vučić morao da bude spreman da služi interesima svoje zemlje, odnosno da omogući napredak u samoj Srbiji, kako bi svoju zemlju odveo u EU. „Time bi ušao u istoriju. Njegova ambicija bi trebalo da bude promena Srbije na bolje, a ne njegov mandat“, poručio je Brok u intervjuu za DW.

