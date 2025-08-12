Poslanik Demokratske partije Kosova: Kriminalne bande zarobile državu

Poslanik opozicione Demokratske partije Kosova (DPK) Abeljard Tahiri je danas izjavio da je pet teških ubistava na Kosovu u poslednjih 48 sati posle niza drugih „najjasniji odraz neuspeha države da zaštiti živote građana“ i dokaz da su je „zarobile kriminalne bande povezane s vlašću“.

Tahiri je novinarima rekao da je stanje bezbednosti alarmantno na Kosovu i da „vladaju kriminalne bande koje vlast ohrabruje i štiti“.

„Kriminalne bande, narko-dileri, zelenaši postali su smeli i imaju direktne veze sa vlašću, postavši deo opasnog lanca koji je povezao kriminal sa politikom i drugim institucijama za sprovođenje zakona“, rekao je on.

Tahiri je preneo da „DPK izražava najdublje saučešće porodicama koje su izgubile svoje najmilije u ovim ubistvima“ i da „izražava duboku zabrinutost zbog neuspeha organa reda da uspostave poredak, red i da garantuju bezbednost naših građana“.

Tahiri je spomenuo tri slučaja koja, po njegovim rečima, dokazuju povezanost kriminalnih bandi sa eksponentima vlasti i rekao da je ova situacija „alarm za sve“.

„Besnik Mujeci, odbornik Samoopredeljenja u Prištini, uhapšen je u Albaniji 15. avgusta 2023. godine zbog trgovine drogom. Uhapšen je sa 11.300 tableta ekstazija MDMA, teških više od pet kilograma vrednosti 400 hiljada evra“, rekao je on.

Tahiri je naveo i široku akciju suzbijanja trgovine drogom 3. juna, u kojoj je uhapšeno 22 ljudi, uključujući člana stranke Samoopredeljenje Shemsija Bahtirija koga smatra ključnim pripadnikom bande trgovaca drogom i falsifikatora novca.

On je dodao da se u nedelju, 10. avgusta, u Gnjilanu desilo trostruko ubistvo, a da je napadač Mefail Škodra poznat po mnogim krivičnim delima, a prisutan na proslavama vladajuće partije.

Po Tahirijevim rečima, samo „nova i odlučna vlada može da oslobodi državu od kriminala, izvede pred pravdu sve koji imaju krv na rukama i bogatstvo stečeno drogom i korupcijom, a onda da vrati red, bezbednost i zakon iznad svih“.

(Beta)

