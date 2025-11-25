Poslanik Koalicije NADA kritikovao predlog državnog budžeta Srbije za 2026.

Koalicija NADA koju čine Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) i Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) je kritikovala predlog državnog budžeta za 2026. i investicije planirane njime uporedila s „Vavilonskim kulama“.

Pošto ta koalicija ne učestvuje u plenarnom radu Skupštine Srbije, poslanik Nove DSS Dejan Šulkić je na konferenciji za novinare ispred Skupštine kazao da predstavnici vlasti ubeđuju građane u uspešnost svoje politike i bolji život građana iako budžetski deficit Srbije raste.

Rekao je da će se država zadužiti za više od osam milijardi od čega će veći deo ići na vraćanje glavnice kredita uzetih ranijih godina, ali „nismo stvorili novu vrednost u društvenom bruto proizvodu da bismo vraćali kredite, pa se moramo zaduživatri i to pod nepovoljnijim uslovima“, a znatna suma će otići i na otplatu kamata.

Šulkić je najavljene investicije uporedio s „Vavilonskim kulama“, a posebno skupe projekte EKSPO i „Nacionalni stadion“ kao primere sujete i nerealnih ambicija, i podsetio da su pritom suspendovane javne nabavke i kontrola tokova trošenja javni sredstava.

Šulkić je navode vlasti o povećenju plata i penzija nazvao „u najboljem slučaju, delimičnim usklađivanjem s rastom troškova života“ koji daleko prevazilaze inflaciju.

Posledica su sve veći broj siromašnih s jedne strane, a s druge sve više „milionera povezanih sa državnim poslovima i u kumovskim poslovnim odnosima“.

(Beta)

