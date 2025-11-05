Poslanik SNS koji štrajkuje glađu tražeći odgovornost za pad nadstrešnice: Dobio sam preteće dopise

Poslanik Srpske napredne stranke (SNS), koji od petka, 31. oktobra, štrajkuje glađu na stepeništu Doma Narodne Skupštine u Beogradu tražeći ispunjenje svojih zahteva, Uglješa Mrdić kazao je večeras da je kao „odgovor tužilaštva dobio preteće dopise“ i da je tužilaštvo tražilo da dostavi dokaze o optužbi koju je podneo.

Podsetio je da je podneo krivičnu prijavu protiv bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture Železnice Srbije Nebojše Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića, tvrdeći da postoji njihova „direktna odgovornost za pad nadstrešnice“.

„Dostavio sam sve dokaze posle nekoliko nedelja, i nema odgovora, zato što nam je državno tužilaštvo i Tužilaštvo za organizovani kriminal oteto“, izjavio je Mrdić u govoru na skupu ispred Skupštine Srbije.

Naveo je da „Srbija nije ušla u građanski rat zahvaljujući odgovornoj politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića“.

Na skupu pristalica vlasti u ograđenom prostoru ipsred Doma Narodne Skupštine njena predsednica Ana Brnabić je u govoru večeras pozvala „na stabilnost i na dijalog“.

„Vi ljudi ovde u Pionirskom parku branite i branili ste mir i stabilnost, i pre svega ustavni poredak Srbije, državotvornost naše zemlje, demokratsku volju našeg naroda i nikada niko iz Ćacilenda nije napao nekog drugog, upravo suprotno“, kazala je Brnabić.

Predsednik SNS-a Miloš Vučević rekao je u govoru da nema dve Srbije i da su „blokaderi naša braća i sestre“.

Pozvao je sve na skup u Novom Sadu koji će biti održan za, kako je naveo, desetak dana i dodao da niko nikada ne sme da potpiše nezavisnost Kosova.

Povod skupu je zvanično bio doček grupe Srba koji danima pešače s Kosova ka Novom Sadu gde je najavljen taj skup kojeg organizuje vlast.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com