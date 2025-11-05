Poslanik SNS koji štrajkuje glađu tražeći odgovornost za pad nadstrešnice: Dobio sam preteće dopise

Podsetio je da je podneo krivičnu prijavu protiv bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture Železnice Srbije Nebojše Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića, tvrdeći da postoji njihova „direktna odgovornost za pad nadstrešnice“.
„Dostavio sam sve dokaze posle nekoliko nedelja, i nema odgovora, zato što nam je državno tužilaštvo i Tužilaštvo za organizovani kriminal oteto“, izjavio je Mrdić u govoru na skupu ispred Skupštine Srbije.
Naveo je da „Srbija nije ušla u građanski rat zahvaljujući odgovornoj politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića“.
Na skupu pristalica vlasti u ograđenom prostoru ipsred Doma Narodne Skupštine njena predsednica Ana Brnabić je u govoru večeras pozvala „na stabilnost i na dijalog“.
„Vi ljudi ovde u Pionirskom parku branite i branili ste mir i stabilnost, i pre svega ustavni poredak Srbije, državotvornost naše zemlje, demokratsku volju našeg naroda i nikada niko iz Ćacilenda nije napao nekog drugog, upravo suprotno“, kazala je Brnabić.
Predsednik SNS-a Miloš Vučević rekao je u govoru da nema dve Srbije i da su „blokaderi naša braća i sestre“.
Pozvao je sve na skup u Novom Sadu koji će biti održan za, kako je naveo, desetak dana i dodao da niko nikada ne sme da potpiše nezavisnost Kosova.
Povod skupu je zvanično bio doček grupe Srba koji danima pešače s Kosova ka Novom Sadu gde je najavljen taj skup kojeg organizuje vlast.
(Beta)
