Posle 100 dana na čelu Nemačke, Merc i dalje pronalazi put

Nemačka se vratila, obećao je Fridrih Merc (Friedrich Merz) kada je postao kancelar, ali posle gotovoo- 100 dana nakon što je konzervativce vratio na vlast u Nemačkoj, nikada nije bio toliko nepopularan, ocenila je agencija Frans pres.

Ipak je „jasno da se ekonomska i migraciona situacija, dva centralna cilja vlade, poboljšavaju“, ocenio je politolog sa Univerziteta u Kaselu Volfgang Šreder (Wolfgang Schroeder).

Rezultat prvih 100 dana vlade kojim je zadovoljno samo 29 odsto Nemaca, najgori je rezultat od kada je Merz preuzeo dužnost, navodi se u nedavnoj anketi javne televizije ARD.

Posle predizborne kampanje kojom je dominirala imigracija, Mercova vlada je dodatno pooštrila svoju imigracionu politiku, dodatno okrećući leđa velikodušnoj politici Angele Merkel iz 2015. godine.

Pored povećanja deportacija stranaca, uključujući 81 kriminalca u Avganistan i 40 ljudi u Irak, vlada je odlučila da vrati tražioce azila na granici. Takođe je izmenila zakon kako bi ograničila spajanje porodica za određene kategorije izbeglica i produžila rokove za dobijanje nemačkog državljanstva.

Merc se nada da će „povratiti poverenje“ birača koje privlači krajnja desnica, smatraju analitičari.

Posle dve godine recesije, povezane posebno sa ruskom invazijom na Ukrajinu i kasnijim rastom troškova energije, najveća evropska ekonomija se nadala oporavku ove godine.

Pre nego što je stupio na dužnost, Merc je obezbedio fond od 500 milijardi evra za modernizaciju infrastrukture tokom 20 godina, kao i ublažavanje strogih pravila o zaduženju radi finansiranja odbrambenih napora.

Njegov cilj je održivo podsticanje nemačkog rasta stimulisanjem strateških investicija.

Ali u drugom kvartalu, nemački Bruto domaći proizvod (BDP) je pao za 0,1 odsto nakon što je porastao za 0,3 odsto u prvom. Za 2025. godinu u celini, Međunarodni monetarni fond predviđa virtuelnu stagnaciju (+0,1 odsto).

Očekuje se da će carine od 15 odsto koje su SAD uvele na evropske proizvode prouzrokovati „značajnu štetu“ nemačkoj ekonomiji, koja zavisi od izvoza, priznao je Merc.

Kao što je i obećao, Merc je više uključen u spoljne poslove nego njegov prethodnik Olaf Šolc (Scholz).

„On odlično govori engleski, izgleda kao državnik. Zaista deluje kao da uživa na međunarodnoj sceni“, ocenili su analitičari.

Pored jačanja veza u Evropi, posebno sa Francuskom, Velikom Britanijom i Poljskom, novi kancelar želi da „uspostavi prihvatljive, ili barem funkcionalne odnose sa predsednikom SAD Donaldom Trampom (Trump)“, kojeg je posetio u junu, rekao je Uve Jun (Uwe), politikolog sa Univerziteta u Triru.

Kontinuirano pojačavanje odbrambenih napora, na zahtev Trampa, ima za cilj da Nemačkoj obezbedi „najmoćniju konvencionalnu vojsku u Evropi“, prekretnicu u zemlji koja je duboko pacifistička od užasa nacizma, smatraju analitičari.

Pod njegovim vođstvom, Nemačka je takođe pokrenula promenu kursa u vezi sa Izraelom, čiji je do sada bio jedan od najvernijih pristalica, objavivši u petak da obustavlja izvoz oružja koje bi zemlja mogla da koristi u Gazi.

S druge strane, u vezi sa Ukrajinom, Merc je na kraju zadržao kurs svog prethodnika Olafa Šolca. Berlin i dalje okleva da isporuči Kijevu krstareće rakete Taurus dometa od više od 500 kilometara.

Prvi „problem“ pojavio se početkom leta između konzervativnih i socijaldemokratskih saveznika, koji nisu mogli da se dogovore o smanjenju cena energije za pojedince.

Nekoliko dana kasnije, izbilo je neslaganje oko imenovanja troje sudija Ustavnog suda u Karlsrueu. Veliki broj konzervativnih poslanika odbacio je jednog od kandidata, koga podržavaju socijaldemokrate, jer smatraju da ima previše liberalne stavove o abortusu i nošenju muslimanskog vela.

Kako se ocenjuje, taj problem je istakao liniju podele sa kojima se Merc suočava.

Na jesen se očekuju dodatna sporna pitanja, kao što su budžet za 2026. godinu i rešavanje pitanja duga.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com