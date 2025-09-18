Posle kraljevske pompe, Tramp o politici na sastanku sa Starmerom

Posle pompe na kraljevskom imanju u Vindzoru, vreme je za politiku i predsednik SAD Donald Tramp se sastao s premijerom Kirom Starmerom drugog, poslednjeg dana svoje zvanične posete Velikoj Britaniji, a na dnevnom redu su tehnološka ulaganja, carina na čelik i potencijalno teške međunarodne teme.

Starmer je Trampa dočekao u Čekersu, 70 kilometara od Londona, na imanju vlastele iz 16. veka koje je seosko odmaralište britanskih premijera.

Trampovi britanski domaćini žele da proslave snagu odnosa SAD i Velike Britanije, skoro 250 godina nakon njihovog burnog početka 1776.

Trampa je dočekala ceremonijalna počasna garda s gajdašima – kao znak poštovanja prema delimično škotskom porkelu predsednika i biće mu prikazani predmeti iz arhive britanskog ratnog lidera Vinstona Čerčila koji je skovao termin „poseban odnos“ za vez“ Sjedinjenih Država i Britanije.

Priprema se riblji ručak od doverskog lista, pite od limete, a biće i demonstracije veština padobranskog tima Vojske, „Crvenih đavola“.

Kako bi se poklopilo sa posetom, Britanija je saopštila da su američke kompanije obećale 150 milijardi funti (204 milijarde dolara) investicija u Ujedinjeno Kraljevstvo, uključujući 90 milijardi funti (122 milijarde dolara) investicione firme Blekston u narednoj deceniji. Investicije će teći i u suprotnom smeru, uključujući skoro 30 milijardi dolara farmaceutske firme GSK u SAD.

Dva lidera će potpisati „sporazum o tehnološkom prosperitetu“ za koji britanski zvaničnici kažu da će doneti hiljade radnih mesta i milijarde investicija u veštačku inteligenciju, kvantno računarstvo i nuklearnu energiju.

To uključuje britanski ogranak Stargejta, projekat infrastrukture veštačke inteligencije koji podržava Tramp, a koji predvodi OpenAI, i mnoštvo centara za skladištenje i obradu podataka veštačke inteligencije širom Velike Britanije. Američke firme najavljuju investicije od 31 milijarde funti (42 milijarde dolara) u britanski sektor veštačke inteligencije, uključujući 30 milijardi dolara od Majkrosofta za zaštitu, uključujući i najveći britanski superračunar.

Britanski zvaničnici kažu da se nisu složili da ukinu porez na digitalne usluge ili ublaže regulaciju interneta kako bi postigli sporazum, čiji neki detalji tek treba da budu objavljeni.

Britanska vlada zna da kada je reč o dogovorima sa američkom administracijom, „đavo je u detaljima“. U maju su Starmer i Tramp postigli trgovinski sporazum kojim su smanjene američke carinske tarife na ključnu britansku automobilsku i vazduhoplovnu industriju.

Ali razgovori o smanjenju carina na čelik i aluminijum na nulu sa sadašnjih 25% su zastali, uprkos obećanju u maju da će se pitanje rešiti u roku od nekoliko nedelja.

Britanske privredne komore saopštile su da bi neuspeh u smanjenju carina bio „dočekan sa zaprepašćenjem“.

Starmer želi uspeh posete Trampa da bi uravnotežio nedelje loših vesti u kojima je izgubio ne samo ambasadora već i zamenicu premijera i svoju važnu saradnicu Anđelu Rejner koja je podnela ostavku zbog poreske greške pri kupovini kuće. Četrnaest meseci posle ubedljive pobede na izborima, Starmerova vlada se bori da pokrene usporenu britansku ekonomiju, a njegova Laburistička stranka zaostaje u anketama.

Lesli Vindžamuri, predsednica Čikaškog saveta za globalna pitanja, rekla je da će putovanje verovatno biti „teška poseta za premijera, mnogo više nego za predsednika SAD“.

Za Trampa, „poseta dobro izgleda kod kuće, dobro izgleda u inostranstvu. Gotovo je u potpunosti u korist predsednika Trampa da se pojavi u Britaniji i da ga britanski establišment slavi“, rekla je ona.

Starmer se spremio za nezgodna pitanja o Džefriju Epstinu. Nekoliko dana pre Trampove posete, otpustio je britanskog ambasadora u SAD, Pitera Mandelsona, zbog njegovog ranijeg prijateljstva s tim osuđenim seksualnim prestupnikom koji je pod sumnjivim okolnostima umro u američkom zatvoru koji je nekada imao veze i s Trampom.

Takođe su potencijalno teški razgovori o Ukrajini i Bliskom istoku. Starmer je odigrao glavnu ulogu u evropskim naporima da se učvrsti podrška SAD Ukrajini. Tramp je iznerviran ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali nije ispunio pretnje da će uvesti nove sankcije Rusiji jer Putin izbegava pregovore o miru.

Prošlonedeljni upad ruskih dronova u članicu NATO-a, Poljsku, izazvao je oštru osudu evropskih saveznika NATO-a i obećanja o slanju više aviona i trupa na istočno krilo bloka, ali Tramp je umanjio ozbiljnost tog slučaja, rekavši da je to „mogla biti greška“.

Kralj je blago podsetio Trampa u svom govoru na državnom banketu o snazi transatlantskih odnosa. Čarls je primetio da „kako tiranija ponovo preti Evropi, mi i naši saveznici zajedno stojimo u podršci Ukrajini, kako bismo odvratili agresiju i obezbedili mir“.

Starmer se razlikuje od Trampa i o pitanju izraelskog rata u Gazi i rekao je da će Velika Britanija formalno priznati palestinsku državu u Ujedinjenim nacijama ovog meseca, a Tramp je pretio da će trgovinski kazniti Kanadu tokom zbog te namere.

(Beta)

