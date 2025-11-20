Posle sastanka sa zvaničnikom SAD Zelenski traži dostojanstveno rešenje rata s Rusijom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u četvrtak, posle sastanka u Kijevu s visokim američkim zvaničnikom koji mu je predstavio plan Vašingtona za okončanje rata s Rusijom, rekao da traži dostojanstveno mirovno rešenje.

„Ukrajini je potreban mir… Dostojanstven mir, tako da uslovi (sporazuma o miru) poštuju našu nezavisnost, naš suverenitet i dostojanstvo ukrajinskog naroda“, rekao je Zelenski na društvenim mrežama.

On te to rekao posle sastanka sa sekretarom SAD za Kopnenu vojsku Danijelom Driskolom (Daniel Driscoll).

Jedan visoki zvaničnik je za agenciju AFP pod uslovom da mu se ne objavi ime, rekao ranije da je Ukrajina dobila predlog plana SAD za okončanje više od tri godine rata uz priznavanje ruskog osvajanja 20 odsto teritorije Ukrajine, smanjenje ukrajinske vojske i njeno odustajanje od oružja dugog dometa.

Američka novinska agencija AP piše da su po rečima osobe upoznate s tim, SAD i Rusija sastavile plan koji zahteva velike ustupke Kijeva, uključujući i ispunjavanje nekih zahteva koje je Kremlj više puta postavljao od početka svoje invazije pre skoro četiri godine.

Nije jasno kakve ustupke, ako ih uopšte ima, predlog plana traži od Rusije, piše AP.

Ista osoba je potvrdila za AP da je deo plana obećanje Moskve da neće biti daljih napada kada se postigne saglasnost.

Državni sekretar Marko Rubio i specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof su „tiho radili“ na mirovnom planu mesec dana, dobijajući predloge i od Ukrajinaca i od Rusa o uslovima koji su prihvatljivi za obe strane, potvrdila je u četvrtak portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Ona je odbila da komentariše detalje novog predloga, ali je rekla da je američki predsednik Donald Tramp obavešten o njemu i da ga podržava.

„To je dobar plan i za Rusiju i za Ukrajinu i verujemo da bi trebalo da bude prihvatljiv za obe strane. I vredno radimo na tome da ga sprovedemo u delo“, rekla je Livit.

AP komentariše da taj najnoviji napor Trampove administracije za mir vrši dodatni pritisak na Zelenskog koji organizuje odbranu svoje zemlje protiv veće ruske vojske, posećuje evropske lidere da bi se uverio da će nastaviti da pružaju podršku Ukrajini i snalazi se u velikom korupcijskom skandalu koji je izazvao negodovanje javnosti.

AP piše da je Zelenski posle sastanka s Denom Driskolom večeras napisao na društvenoj platformi X da će „naši timovi – Ukrajine i Sjedinjenih Država raditi na odredbama plana za okončanje rata. Spremni smo za konstruktivan, iskren i brz rad“.

Kancelarija Zelenskog je saopštila da on očekuje da će narednih dana razgovarati s Trampom o diplomatskim mogućnostima.

Kako su se pojavili izveštaji o rusko-američkom mirovnom planu, zatečene evropske diplomate insistirale su da se moraju konsultovati i oni i Ukrajina, piše AP.

Evropski lideri su već ove godine bili uznemireni indicijama da bi Trampova administracija mogla da njih i Zelenskog izostavljan iz svojih napora da zaustavi rat. Trampov povremeno pomiriteljski pristup ruskom predsedniku Vladimiru Putinu podstakao je te zabrinutosti, piše AP, ali je Tramp prošlog meseca zauzeo tvrđi stav kada je najavio stroge sankcije vitalnom ruskom naftnom sektoru koje stupaju na snagu u petak.

„Da bi bilo koji plan funkcionisao, potrebni su i Ukrajinci i Evropljani“, rekla je šefica spoljne politike EU Kaja Kalas na početku sastanka ministara spoljnih poslova 27 zemalja bloka u Briselu i dodala: „Nismo čuli ni za kakve ustupke s ruske strane“.

Ministar spoljnih poslova Nemačke Johanes Vadeful je rekao da je u četvrtak telefonom razgovarao sa specijalnim izaslanikom SAD Vitkofom i ministrom spoljnih poslova Turske Hakanom Fidanom o „našim raznim trenutnim naporima da se okonča ruski agresorski rat protiv Ukrajine i time konačno završi neizmerna ljudska patnja“.

Nije jasno da li su ministri spoljnih poslova EU videli mirovni plan koji je prvi objavio portal Aksios. Predlog su sastavili američki i ruski izaslanici, a navodno uključuje prisiljavanje Ukrajine da ustupi teritoriju što je Zelenski isključio.

Diplomatski napori Trampove administracije ove godine da se zaustave borbe do sada nisu urodili plodom, konstatue AP.

Novi predlog, koji se još može izmeniti, delimično zahteva da Ukrajina ustupi teritoriju Rusiji i da se odrekne određenog naoružanja, rekla je osoba koja je upoznata s tim, a uključivao bi i povlačenje neke kritične američke vojne pomoći Kijevu.

Rusija bi, po predlogu plana, dobila efektivnu kontrolu nad celim istočnim regionom Donbasa, industrijskim srcem Ukrajine koje čine Donjecka i susedna Luganska oblast, iako Ukrajina i dalje drži deo toga. Putin je naveo zauzimanje Donbasa kao ključni cilj invazije.

Vitkof i Kiril Dmitrijev, bliski Putinov savetnik, bili su ključni za izradu predloga, kazala je osoba upoznata s tim.

Ali mirovni sporazum koji zahteva od Kijeva da preda teritoriju Rusiji, ne bi bio samo veoma nepopularan među Ukrajincima, već bi bio i nezakonit prema ukrajinskom Ustavu. Zelenski je više puta isključio takvu mogućnost.

Državni sekretar SAD Rubio je u sredu na društvenoj platformi X napisao da će američki zvaničnici „nastaviti da razvijaju listu potencijalnih ideja“ za trajni mirovni sporazum koji će „zahtevati da obe strane pristanu na teške, ali neophodne ustupke“.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je u četvrtak izjavio da „trenutno nema konsultacija“ sa SAD o okončanju rata u Ukrajini. „Svakako postoje kontakti, ali procesi koji bi se mogli nazvati konsultacijama nisu u toku“, rekao je on novinarima.

Iako su evropske diplomate izgledale iznenađeno, objavljeni elementi plana nisu novi, piše AP. Tramp je prošlog meseca rekao da region Donbasa treba „iseći“, ostavljajući veći deo u ruskim rukama.

Diplomate EU su optužile Putina da je neiskren kada kaže da želi mir, ali odbija kompromis u pregovorima dok održava iscrpljujući ruski rat u Ukrajini.

Kaja Kalas, glavna diplomatkinja EU, kritikovala je Putinove snage zbog nastavka napada na civilnu infrastrukturu u Ukrajini, dan pošto je u napadu na zapadni grad Ternopolj ubijeno 26 ljudi, a ranjeno 93 i dvadesetak je nestalo pod ruševinama.

Kalas je rekla da, „ako je Rusija zaista želela mir, mogla je… da se već pre nekog vremena složi sa bezuslovnim prekidom vatre“.

Tramp je prestao da šalje vojnu pomoć direktno Ukrajini, a evropske zemlje su to nadoknadile kupovinom oružja za Ukrajinu od Sjedinjenih Država. To je Evropi dalo prednost u pregovorima o okončanju sukoba, smatra AP.

Današnje napredovanje ruskih trupa koje su zauzele grad Kupjansk i nastavljaju da „uništavaju ukrajinske snage ookoljene na levoj obali reke Oskil“, a zauzele su i 80 odsto ukrajinskog grada Vovčanska, takođe u Harkovskoj oblasti, i 70 odsto grada Pokrovska u Donjeckoj oblasti, ojačali su argumente Ukrajine da bi njene trupe mogle da nanesu još teže poraze Rusiji ako bi bilo dodatne isporuke naoružanja, piše AP.

Agencija objašnjava da je Pokrovsk duž istočne linije fronta u delu onoga što je nazvano „pojasom tvrđava“ Donjecka. Ta linija teško utvrđenih gradova je ključna za ukrajinsku odbranu regiona, uključujući Kramatorsk, Slavjansk i Družkivku.

(Beta)

