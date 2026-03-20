Pošta Srbije prodaje 47 rashodovanih vozila na javnoj licitaciji 31. marta

Pošta Srbije oglasila je prodaju 47 rashodovanih teretnih i putničkih vozila putem javne licitacije 31. marta u Beogradu.

U saopštenju tog javnog preduzeća se navodi da se vozila prodaju kao grupa i da ne mogu biti kupovana pojedinačno.

„Teretna i putnička vozila koja su predmet licitacije nalaze se u Beogradu i okolini. Katalog vozila, termin razgledanja i druge informacije u vezi sa procedurom i učešćem na javnoj licitaciji, dostupni su na https://vozila.posta.rs/vozila/“, saopštila je Pošta Srbije.

Javna licitacija biće u Regionalnom poštansko-logističkom centru (Ugrinovačka 210b) i počeće u 10 časova.

(Beta)

