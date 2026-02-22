Postavljen sat na Trgu Republike, gradski urbanista kaže da je to novi simbol Beograda

Tokom noći na kružnom toku na Trgu republike postavljen je novi sat, visok devet metara i težak oko sedam i po tona.
Montaža je završena u ranim jutarnjim satima, a sat je odmah pušten u rad i pokazuje tačno vreme.
Glavni gradski urbanista Marko Stojčić rekao je za Radio televiziju Srbije (RTS) da je u pitanju kvalitetan francuski mehanizam koji radi na struju i samostalno se podešava preko GPS-a za letnje i zimsko računanje vremena.
Kada je reč o konstrukciji, Stojčić je naveo da je osnova čelična, dok je spoljna obloga od livenog mesinga.
„Konstrukcija je čelična, a oko nje se nalazi oplata od livenog mesinga, što garantuje izuzetno dug, možda i neograničen vek trajanja“, rekao je Stojčić.
Naglasio je da je montaža bila veoma složena, s obzirom na to da je sam sat veoma težak, ručni rad koji je iz radionice u delovima stigao na Trg republike.
Sat će, kako je rekao, precizno pokazivati vreme bez potrebe za ručnim podešavanjem.
„Uvek će pokazivati tačno vreme, tako da ćemo u narednim decenijama svi moći da uživamo u novom simbolu Beograda, beogradskom satu“, dodao je glavni gradski urbanista.
(Beta)
