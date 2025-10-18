Postavljeno spomen obeležje Dušanu Jovanoviću ubijenom 1997. godine

Spomen obeležje dečaku romske nacionalnosti Dušanu Jovanoviću, koji je bio žrtva rasno motivisanog ubistva 18. oktobra 1997. godine, postavljen je danas u parku na Slaviji koji nosi njegovo ime.

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša izjavio je na komemorativnom skupu da se zločini iz mržnje i nacionalne netrpeljivosti ne smeju tolerisati, a da se žrtve ne smeju zaboraviti.

„Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog uvek će pružiti podršku inicijativama koje se bore protiv rasizma, nacionalne netrpeljivosti i odaju poštu nevino stradalim žrtvama kroz negovanje sećanja na njih“, izjavio je Beriša, a prenelo Ministarstvo u saopštenju.

Dodao je da nadležni „neguju atmosferu jedinstva i tolerancije“, koja će osigurati da se takvi zločini nikada više ne ponove.

(Beta)

