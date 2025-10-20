Potpisan sporazum Beograda i Moskve o desetogodišnjoj saradnji

Desetogodišnji sporazum glavnih gradova Srbije i Rusije potpisali su predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević i ministar Vlade Moskve i šef odeljenja za spoljne ekonomske i međunarodne odnose Sergej Čerjomin u okviru manifestacije „Dani Moskve u Beogradu“.

„Prethodni desetogodišnji sporazum koji smo imali sa gradom Moskvom i saradnju koju smo imali u jednoj velikoj meri smo iskoristili za unapoređenje odnosa ali i za unapređenje rada naše gradske uprave grada Beograda. Verujem da smo otvorili vrata mnogim našim privrednicima koji su poslednjih godina radili na teritoriji Rusije, posebno grada Moskve“, kazao je Nikodijević na konferenciji za novinare u Starom dvoru.

Naveo je da je ideja potpisivanja tog sporazuma da omogući dalju razmenu iskustava, zajedničku saradnju u oblasti saobraćaja, transporta, novo kulturno, obrazovno i sportsko povezivanje.

„Nama je jako značajno što jedan tako veliki grad kao što je Moskva, jedan od najvećih evropskih gradova želi da ima blisku saradnju sa gradom Beogradom“, izjavio je on.

Čerjomin je podsetio da je prvi put manifestacija „Dani Moskve“ održana 2016. godine a da je 2017. godine održana manifestacija „Dani Beograda u Moskvi“.

„Politička situacija poslednjih godina nam nije dozvoljavala da nastavimo u istom duhu, ali zahvaljujući naporima grada Beograda, povoljnoj klimi koja vlada ove godine ponovo obnavljamo ovu tradiciju“, izjavio je Čerjomin.

U okviru planiranih manifestacija danas će biti održan Biznis forum s preduzetnicima iz Rusije i Srbije pod nazivom „Beograd – Moskva: nove poslovne mogućnosti“, a nakon toga će biti održan džez koncert na kojem će nastupiti izvođači iz Rusije.

(Beta)

