Potpisan ugovor sa Azvirtom o projektovanju i izgradnji brze saobraćajnice – Osmeh Vojvodine

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević i direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić potpisali su danas sa direktorom azerbejdžanske kompanije Azvirt Kamilom Alijevim komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji brze saobraćajnice granični prelaz Bački breg-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran.

Dužina ove saobraćajnice, poznate i kao „Osmeh Vojvodine“, je oko 186 kilometara i biće projektovana za brzinu od 100 kilometara na sat.

Od Bačkog Brega do Vrbasa stizaće se za oko 50 minuta, a od Vrbasa do Srpske Crnje za sat i deset minuta.

Na delu trase planirane brze saobraćajnice, od Sombora do Kikinde, planirana je izgradnja 46 mostova, preko kanala i prolaza za put, 34 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 35 propusta.

Na trasi brze saobraćajnice planirana je izgradnja 12 petlji – Sombor, Kljajićevo, Sivac, Crvenka, Kula, Vrbas Zapad, Vrbas Sever, Vrbas Istok, Vrbas E75, Srbobran Sever, Turija i Kikinda Istok. Planirana je izgradnja i 13 površinskih kružnih raskrsnica.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao potpisvanju ugovora, rekao je da će izgradnja cele deonice koštati 240 miliona evra i da je obezbeđen novac za prvu deonicu od Bačkog Brega do Sombora u dužini 22,8 kilometara, a u međuvremenu će se obezbediti i za preostale četiri deonice.

Dodao je da je danas potpisan ugovor za deonicu od 94,2 kilometra od ukupno 185,5 kilometara.

Rok za izgradnju prve deonice je, prema njegovim rečima, dve godine, a za celu deonicu tri godine.

Vučić je istakao da Azvirt radi izuzetno brzo, kvalitetno i efikasno, a istovremeno je najavio i otvaranje avio-linije Beograd-Baku.

On je još rekao i da će ta direktna linija biti uspostavljena početkom maja, ističući da će to doprineti boljoj saradnji Srbije i Azerbejdžana u ekonomiji, a posebno u trgovini, kao i u povezivanju dveju zemalja.

Direktor Azvirta Kamil Alijev rekao je da je za njega velika čast što je u prijateljskoj Srbiji.

„Angažovaćemo sve svoje resurse i pristupiti realizaciji ovog velikog projekta. Trudićemo se da budemo pouzdan partner. Verujemo da je naš trud prepoznat u svakom našem projektu. Standardi i kvalitet neće ni ovaj put izostati“, rekao je Alijev.

Ambasador Azerbejdžana Kamil Hasijev istakao je da mu je velika čast i zadovoljstvo što pristustvuje ceremoniji potpisivanja ugovora.

„Prijateljski odnosi se uspešno razvijaju i dostigli su najviši nivo. Zvanična poseta Ilhama Alijeva (predsednik Azerbejdžana) bila je važna istorijska prekretnica. Potpisan je niz važnih dokumenata. Danas je Srbija jedan od najbližih prijatelja i partner Azerbejdžana“, rekao je Hasijev.

