Potpredsednica EU: Akcije Izraela u Gazi veoma liče na genocid

Izvršna potpredsednica Evropske komisije Teresa Ribera je izjavila da izgladnjavanje, raseljavanje i ubijanje u Gazi izgledaju vrlo slično genocidu.

„Ako nije genocid, veoma liči na definiciju koja se koristi da izrazi njegovo značenje“, rekla je ona Politiku.

To je jedna od najoštrijih ocena nekog zvaničnika iz Brisela od početka izraelske ofanzive 2023. godine.

Izraelske vlasti nisu na tu izjavu odgovorile kada je to od njih zatraženo.

Izrael je više puta negirao tvrdnje o genocidu koji pravno podrazumeva nameru da se u potpunosti ili delimično uništi neki narod.

Evropska komisija kao institucija nikada nije koristila termin genocid kada je govorila o akcijama Izraela u Gazi.

Poslednjih nedelja, države EU su zaoštrile stav prema Izraelu zbog gladi u Gazi, ubistava na mestima za distribuciju hrane i pretnjama vlade Bendžamina Netanjahua o još većem jačanju vojnih akcija Izraela.

Međutim, oštri kritičari ponašanja Izraela, a među njima i Ribera, frustrirani su nedostatkom konkretne akcije EU da podstakne Netanjahua i Hamas da se dogovore o prekidu vatre i da Izrael dozvoli veći priliv humanitarne pomoći, piše Politiko.

Ribera je jedna od nekoliko izvršnih potpredsednika Evropske komisije, što je funkcija druga po položaju, odmah iza predsednice Ursule fon der Lajen.

Ribera je navela da bi EU trebalo da razmotri suspenziju Sporazuma EU i Izraela o pridruživanju što je temelj njihovih trgovinskih i ekonomskih odnosa uopšte.

„Ono što govore i čine pripadnici izraelskih vlasti daleko prevazilazi granice međunarodnog prava“, dodala je ona.

Za sada, međutim, Nemačka je odlučna da održi dijalog sa Izraelom, umesto da ga kažnjava.

Portparol nemačke vlade je ranije rekao novinarima da se humanitarna situacija „razvila u pozitivnom smeru“ u poslednje dve nedelje i da sve više kamiona s pomoći ulazi u Gazu. Međutim, nema dokaza koji potkrepljuju te tvrdnje, a portparol je naveo da je izvor informacija izraelski predsednik Isak Hercog.

(Beta)

