Potpredsednica Tajvana pozvala EU na jačanje bezbednosnih veza i odbranu od Kine

Potpredsednica Tajvana Bi-Kim Sjao je u govoru u Briselu što je bio jedan od veoma retkih takvih kontakata, pozvala Evropsku uniju (EU) da ojača bezbednosne i trgovinske veze snjenom zemljom i podrži je pred rastućim pretnjama Kine.

„Mir u Tajvanskom moreuzu je neophodan za globalnu stabilnost i ekonomski kontinuitet, a međunarodno protivljenje jednostranim promenama statusa kvo silom se ne može prenaglasiti“, rekla je ona poslanicima Evropskog parlamenta na jučerašnjoj konferenciji Međuparlamentarnog saveza za Kinu.

Ona je dodala da „u eri koju obeležavaju sve veća fragmentacija, nestabilnost i rastući autoritarizam“, samit evroparlamentaraca o Kini „potvrđuje da demokratije, čak i kada su daleko jedna od druge, nisu same“.

Članice EU, kao i većina zemalja sveta, nemaju formalne diplomatske veze sa Tajvanom kojeg Kina smatra svojim iako se od nje otcepio još 1949. godine i slede „politiku jedne Kine“, iako Unija i Tajvan dele zajedničke demokratske vrednosti i imaju dobre trgovinske odnose, a EU se protivi svakoj upotrebi sile koju Peking želi da sprovodi kako bi rešio spor sa tim regionom.

„Evropa je branila slobodu pod pritiskom, a Tajvan je izgradio demokratiju pod pritiskom“, rekla je Sjao.

Ona je dodala da bi poremećaji u globalnim lancima kineskog snabdevanja, verovatno zbog ograničavanja izvoza retkih minerala, trebalo da podstaknu Brisel da sa Tajvanom stvori „pouzdan tehnološki ekosistem utemeljen u poverenju, transparentnosti i demokratskim vrednostima“.

Misija Kine u EU kritikovala je danas Evropski parlament zato što je potpredsednici Sjao i drugima dozvolio da u Briselu, kako ta misija tvrdi, sprovode „separatističke aktivnosti“ uprkos protivljenju Pekinga.

„Ovaj čin ozbiljno šteti osnovnim interesima Kine i krši princip jedne Kine, istovremeno ozbiljno mešajući se u unutrašnje poslove Kine i potkopavajući međusobno političko poverenje Kine i EU“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je pitanje Tajvana koje se tiče suvereniteta Kine, „crvena linija“ koja se ne može preći, a Misija Kine je pozvala EU da prestane da „šalje pogrešne signale separatističkim snagama“.

Kina tvrdi da je Tajvan njena teritorija i da može da je, ako je to potrebno, nasilno anektira, a kineska vojska je, u poslednjih nekoliko godina, počela sve češće da izvodi vojne vežbe u vazdušnom i vodenom prostoru Tajvana.

Poseta Sjao je bila deo konferencije koju je organizovao Međuparlamentarni savez za Kinu, globalna grupa nekoliko stotina poslanika koji žele da ojačaju koordinaciju u vezi sa politikom prema Kini, a njeno putovanje je bilo tajna iz bezbednosnih razloga, nakon izveštaja da su kineski agenti planirali da udare automobil u kome se Sjao prevozila tokom svoje posete Češkoj u martu prošle godine, kada je izabrana za potpredsednicu Tajvana.

Ona je tada rekla da je „nezakonite aktivnosti“ Komunističke partije Kine neće zastrašiti niti sprečiti da „izražava interese Tajvana u međunarodnoj zajednici“.

Kina i Tajvan su se podelili tokom građanskog rata nakon kog je u Pekingu na vlast došla Komunistička partija 1949. godine, a poražena Nacionalistička partija pobegla na to ostrvo i osnovala sopstvenu vladu.

(Beta)

