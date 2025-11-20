Potpredsednica Vlade Albanije optužena za korupciju i smenjena

Potpredsednica Vlade Albanije i ministarka infrastrukture Belinda Baluku je danas smenjena s dužnosti na osnovu optužnice protiv nje zbog skandala s javnim nabavkama tokom izgradnje puta 2020. godine, i zabranjeno joj je da napušta zemlju.

Članica Socijalističke partije premijera Edija Rame, Baluku (52) se smatra njegovom bliskom saveznicom, a smenjena je po nalogu Specijalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala.

Ministarka infrastrukture i energetike od 2019. godine, optužena je zbog favorizovanja izvođača radova na tenderima za izgradnju tunela od 5,9 kilometara na jednom putu na jugu Albanije i za deonicu obilaznice u Tirani.

Tokom sednice Skupštine Albanije u sredu, Baluku je odbacila optužbe i izjavila da će sarađivati s pravosuđem.

U istom slučaju, dva optužena zvaničnika Ministarstva infrastrukture su stavljena u kućni pritvor.

Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije jedan je od glavnih uslova za pristupanje Evropskoj uniji Albanije koja važi za jednu od najnaprednijih država Zapadnog Balkana u tom procesu.

Gradonačelnik Tirane Erion Velijaj, član Socijalističke partije, uhapšen je u februaru i pritvoren zbog sumnje na korupciju i pranje novca.

Dva bivša člana kabineta Edija Rame, ministri zdravlja i životne sredine, takođe su u pritvoru, optuženi zbog pronevere i zloupotrebe položaja.

Bivši albanski premijer i predsednik Iljir Meta (Ilir), političar levog centra, uhapšen je u oktobru 2024. godine, takođe optužen za korupciju i pranje novca.

