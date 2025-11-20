Potpredsednica Vlade Albanije optužena za korupciju i smenjena

Članica Socijalističke partije premijera Edija Rame, Baluku (52) se smatra njegovom bliskom saveznicom, a smenjena je po nalogu Specijalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala.
Ministarka infrastrukture i energetike od 2019. godine, optužena je zbog favorizovanja izvođača radova na tenderima za izgradnju tunela od 5,9 kilometara na jednom putu na jugu Albanije i za deonicu obilaznice u Tirani.
Tokom sednice Skupštine Albanije u sredu, Baluku je odbacila optužbe i izjavila da će sarađivati s pravosuđem.
U istom slučaju, dva optužena zvaničnika Ministarstva infrastrukture su stavljena u kućni pritvor.
Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije jedan je od glavnih uslova za pristupanje Evropskoj uniji Albanije koja važi za jednu od najnaprednijih država Zapadnog Balkana u tom procesu.
Gradonačelnik Tirane Erion Velijaj, član Socijalističke partije, uhapšen je u februaru i pritvoren zbog sumnje na korupciju i pranje novca.
Dva bivša člana kabineta Edija Rame, ministri zdravlja i životne sredine, takođe su u pritvoru, optuženi zbog pronevere i zloupotrebe položaja.
Bivši albanski premijer i predsednik Iljir Meta (Ilir), političar levog centra, uhapšen je u oktobru 2024. godine, takođe optužen za korupciju i pranje novca.
