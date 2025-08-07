Potpredsednik RS: Dodikove naredbe da mi se oduzmu prava očajnički potezi čoveka bez mandata

Potpredsednik Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda Ćamil Duraković izjavio da su najnoviji potezi predsednika RS Milorada Dodika, kojim su mu oduzeta prava na službeno vozlo, stan i savetnika, „očajnički potezi čoveka bez mandata“.

Duraković je ranije izjavio da su mu oduzeta prava, koja poseduje kao potpredsednik u pogledu službenog vozila, stana, ali i prava na savetnika. Iz Dodikovog kabineta od Durakovića je, a posle odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK BIH) da Dodiku oduzme predsednički mandat, zatraženo da vrati vozilo „Škoda“, koje mu je dodeljeno kao potpredsedniku RS.

On je danas ocenio da se Dodik „uvek politički sveti kada je iritiran određenim situacijama“, upozorivši da su Bošnjaci u RS žrtve takve Dodikove „bahate politike“.

„On se sveti tamo gde ima najslabije karike. Bošnjaci u entitetu RS su godinama žrtva brutalne politike Milorada Dodika, počevši od ukidanja bosanskog jezika u školama, do ovih političkih odluka. Kada ste izabrani da zastupate interese Bošnjaka u institucijama ovog entiteta, onda on ide na to da pošalje jasnu poruku narodu“, rekao je Duraković za novinsku agenciju Fena.

Prema njegovim rečima, takvi potezi ne odnose se samo na njega lično, već pokazuju da Dodik „prezire Bošnjake“.

„Ako vi kao Bošnjak koji živi u RS niste Denis Šulić ili Alen Šeranić (bošnjački ministri u Vladi RS), koji će govoriti ono što govori Dodik, vi ne možete biti deo sistema, iako ste Ustavom konstitutivan narod“, istakao je Duraković.

Poteze Dodika, kojim mu je ukinuo prava koja ima kao potpredsednik RS, ocenio je kao „politički očaj Dodika, iz kojeg se vidi njegov politički krah“.

„Prenisko je da vi potpredsedniku entiteta RS, koga je birao narod, date vozilo staro penaest, davdest godina. Svesno, a znate koliko se putuje, koliko je rizično da je vozilo tehnički neispravno. Ako moj vozač mora svako malo dosipati ulje u to vozilo, onda je to sramota“, naveo je Duraković.

Istakao je da je to svesna poruka Bošnjacima, jer ista prava nisu ukinuta Davoru Pranjiću, potpredsedniku RS iz reda hrvatskog naroda.

Duraković je naglasio da „neće odustati i da će nastavlja da radi svoj posao“, kao i da neće napustiti Banjaluku.

„Nastavljam raditi svoj posao, ali da se zna u kakvim okolnostima, bez elementarnih resursa za obavljanje pozicije, na koju je Dodik direktno udario. Želim da se zna ko je odgovoran za to“, naveo je Duraković.

Najavio je da će iskoristiti svoje zakonske mogućnosti, dodavši da RS „nije očevina Milorada Dodika“, već entitet u kojem, prema Ustavu, ravnopravno žive konstitutivni narodi (Srbi, Hrvati i Bošnjaci) i Ostali.

Odluke kojima se Durakoviću oduzimaju prava koja ima kao potpredsednik RS donete su juče, nakon što je Centralna izborna komisija BiH (CIK) saopštila odluku da se Dodiku oduzma predsednički mandat.

CIK je takvu odluku donela po sili zakona, pošto je Sud BiH pravosnažno Dodika presudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija.

