Potpredsednik RS potpisao ukaz o proglašenju zakona, ozvaničio da Dodik više nije predsednik RS

Potpredsednik Republike Srpske (RS) iz reda hrvatskog naroda Davor Pranjić (HDZ BiH) je potpisao ukaz o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, čime je ozvaničeno da je Milorad Dodik na njega preneo ovlašćenja.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) je po osnovu pravosnažne presude Suda BiH oduzela Dodiku mandat predsednika RS.

Ukaz o proglašenju sa celim tekstom zakona objavljen je u današnjem Službenom glasniku RS.

Mada su Dodik i vladajuća koalicija odbili i odluku CIK-a da mu se oduzme predsednički mandat i da se raspišu prevremeni izbori za predsednika RS 23. novembra, to što je potpredsednik Pranjić potpisao ukaz o proglašenju zakona znači da je Milorad Dodik priznao i presudu Suda BiH i odluku CIK po kojoj više nije predsednik RS.

Vladajuća većina u Narodnoj skupštini RS donela je zaključke kojima ne priznaje presudu Suda BiH, kojom je Dodik pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije, zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH.

(Beta)

