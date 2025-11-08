Potpredsednik SAD željom da njegova žena postane hrišćanka pokrenuo debatu o međuverskim brakovima

Potpredsednik SAD Džejms Dejvid Vens nedavno je u punoj univerzitetskoj sportskoj hali izrazio nadu da će njegova supruga Uša, hidnuistkinja, preći u hrišćanstvo što je skrenulo pažnju na veoma osetljiva pitanja sa kojima se suočavaju međuverski parovi.

Stručnjaci koji su savetovali stotine parova različite veroispovesti, kažu da su presudni poštovanje verskih tradicija supružnika i iskreni razgovori o vaspitanju dece.

Oni se u većini slažu da pritisak ili nada da će supružnik da promeni veru mogu biti štetni za vezu, a još štetniji za par poznat javnosti.

„Poštovanje partnera i svega što on donosi u brak, svaki deo njegovog identiteta, sastavni je deo iskrenosti koju treba imati u braku“, smatra Suzan Kac Miler, autorka knjige „Biti oboje: Prihvatanje dve religije u jednoj međuverskoj porodici“.

„Kad neko ima tajne planove, to obično ne dovodi do uspeha“, rekla je Kac Miler.

Potpredsednik Vens je odrastao kao evangelistički hrišćanin, a potom se identifikovao kao ateista, pet godina posle venčanja sa Ušom Čilukuri Vens je postao katolik. On je nadu u preobraćenje supruge izneo na Univerzitetu Misisipi, odgovarajući na pitanja tokom skupa u organizaciji nevladine organizacije „Turning Point USA“.

Jedna žena ga je pitala kako on i njegova supruga odgajaju decu, a da im ne daju osećaj da je njegova religija važnija od njene.

„Da li se nadam da će je na kraju nekako pokrenuti on što je mene okrenulo ka crkvi? Da, iskreno, želim to, jer verujem u hrišćansko Jevanđelje i nadam se da će moja supruga na kraju početi da to vidi na isti način. A ako to ne uradi, u tom slučaju Bog kaže da svako ima slobodnu volju, pa to meni ne predstavlja problem“, rekao je Vens.

Njegovi komentari su pokrenuli brojne kritike.

Fondacija američkih hinduista je u saopštenju upućenom Vensu navela niz istorijskih pokušaja hrišćana da preobrate hinduiste, i da je u porastu antihinduistička retorika na internetu, koja često dolazi od hrišćana.

„Oba ova stava potkrepljuju osećaj da vaše izjave o verskom nasleđu vaše supruge odražavaju verovanje da postoji samo jedan pravi put ka spasenju, što je koncept koji hinduizam jednostavno nema, i da je taj put kroz Hrista“, piše u saopštenju Fondacije koje Vensova pres služba nije komentarisala.

Vens je na društvenim mrežama odgovorio kritičaru na optužbu da je odbacio religiju svoje supruge, nazvavši taj komentar „odvratnim“.

On je napisao je da je njegova supruga „najneverovatniji blagoslov“ u njegovom životu i da ga je ohrabrila da se ponovo posveti svojoj veri.

„Ona nije hrišćanka i nema planove da se preobrati, ali kao i mnogi ljudi u međuverskom braku, ili bilo kojoj međuverskoj vezi, nadam se da će ona jednog dana videti stvari kao ja. Bez obzira na to, nastaviću da je volim i podržavam i da razgovaram sa njom o veri, životu i svemu ostalom, jer je ona moja supruga“, rekao je Vens u objavi na Iksu.

Poslednje istraživanje Centra Pju o stavovima Amerikanca o međuverskim brakovima iz 2015. pokazalo je da 39 odsto Amerikanaca venčanih posle 2010. ima supružnika iz druge verske grupe.

Nasuprot tome, samo 19 odsto venčanih pre 1960. izjavilo je da su u međuverskom braku.

Broj međuverskih parova u SAD se povećao tokom poslednje decenije, rekla je Kac Miler, čija je majka bila hrišćanka, a otac Jevrejin. Njena majka je odlučila da decu odgaja kao Jevreje.

„Međuverski parovi imaju različite mogućnosti. Mogu da izaberu jednu ili obe religije. Mogli bi da izaberu novu religiju ili da ne izaberu nijednu, što sada mnogo parova radi“, rekla je ona.

Na skupu konzervativne nevladine organizacije „Turning Point USA“, Vens je publici rekao da su on i njegova supruga odlučili da decu odgajaju kao hrišćane, da pohađaju hrišćansku školu i učestvuju katoličkim obredima, pa se tako njegov najstariji sin pre godinu dana prvi put pričestio.

Vens je rekao da su on i njegova supruga, kada su se upoznali na Pravnom fakultetu Univerziteta Jejl, bili ateista i agnostik.

Ona je odrasla u hinduističkoj imigrantskoj porodici koja nije bila posebno religiozna, a ona i Vens su u svoju ceremoniju venčanja 2014. uključili hinduističke obrede.

Vens je postao katolik 2019. godine.

Profesor teologije na Katoličkom univerzitetu Amerike Džon Grabovski kaže da Katolička crkva od međuverskih parova traži da decu odgajaju kao katolike.

Grabovski koji sa suprugom priprema međuverske parove za brak, navodi da je to obaveza koju katolici moraju da prihvate da bi dobili dozvolu za brak van vere.

„Ako vam je vera najvažnija stvar u životu, vi to želite da podelite sa supružnikom“, rekao je Grabovski, i dodao da je za hrišćane prirodan izraz ljubavi da žele da im se partneri pridruže u večnom životu.

On kaže da niko ne treba da bude jer „Katolička crkva insistira da supružnici ne treba da budu prisiljeni ili naterani da prihvate veru. To je delikatna granica“.

Versko preobraćenje u međuverskim odnosima je ključna tema Netfliksova seriju „Ovo niko ne želi“.

To je romantična komedija koja prati vezu reformističkog rabina i agnostične žene, i prikazuje pritiske koje trpe dok ona razmišlja o prelasku u judaizam.

Vensovi komentari su pružili uvid u primer iz stvarnog života o donošenju takve odluke.

Grabovski smatra da je potpredsednik SAD „prilično dobro“ rešio osetljivo pitanje uopšteno govoreći o izazovima u svom međuverskom braku, ali bez detalja o tome kako se par nosi sa svojim razlikama.

„Bilo je fascinantno slušati taj razgovor, jer obično ne vidimo istaknutu političku ličnost koja naglas razmišlja o ovim problemima kao katolik, istovremeno pokušavajući da poštuje i svoju veru i veru svoje supruge“, rekao je Grabovski.

Dilip Amin, osnivač sajta InterfaithShaadi.org, onlajn foruma koji uglavnom koriste žitelji Južne Azije, veruje da bi versko preobraćenje radi braka moglo da poremeti vezu.

„Ako se preobratite zato što ste doživeli istinsku promenu, to je u redu. Ali ako se to desi zbog stalnog pritiska i prozelitizma, to je pogrešno. Moj savet je: Ne dozvolite da verska institucija upravlja vašim postupcima. Razgovarajte jedno s drugim. Ne treba vam treća strana da vam tumači situaciju“, smatra Amin.

Ani Zoneveld, osnivačica i predsednica organizacije Muslimani za napredne vrednosti, navodi da trvenja nastanu i kada jedan supružnik nakon sklapanja braka promeni veru.

Ona je vodila mnoga međuverska venčanja.

„Videla sam tu napetost… muž musliman, koji nije mnogo mario za praktikovanje islama, postaje pravoveran nakon što je dobio decu“, rekla je Zoneveld. „To je nepravedno prema drugoj osobi“.

Propovednica Dana Trent, koja pripada Južnoj konferenciji baptista, udala se za čoveka koji je iniciran u hinduizam i živeo kao monah.

U braku su 15 godina i zajedno su napisali memoare pod nazivom „Šafranov krst: Neverovatna priča o tome kako se hrišćanska propovednica oženio hinduističkim monahom“.

Odgajana kao evangelista, Trent navodi biblijski stih iz Poslanice Korinćanima apostola Pavla za koji neki veruju da je protiv međuverskih brakova: „Ne uprežite se u isti jaram sa nevernicima“.

Trent se sa takvim tumačenjem apostolovih reči ne slaže.

On kaže da njihov kontekst star više od milenijuma, ne važi u 2025. godini, kada međuverski brak često ne donosi i izolaciju.

„Cilj međuverskog braka nije međusobno preobraćenje, već uzajamnja podrška i produbljivanje verskih tradicija i puteva“, kaže Trent.

