Potpukovnik Vojske Srbije dobitnik prestižnog priznanja Udruženja veterinara SAD

Potpukovnik Vojske Srbije Nenad Jovanović postao je prvi predstavnik vojnih veterinara Srbije koji je dobio priznanje Udruženja veterinara SAD.

Američki pukovnik Majkl Mekaun (Michael McCown) uručio je Jovanoviću prestižno priznanje, koje mu je dodeljeno za istaknutu stručnu saradnju i partnersku interoperabilnost, saopštila je danas Ambasada SAD u Beogradu.

Jovanoviću je priznanje uručeno tokom obuke na temu bezbednosti hrane, koju je organizovao evropski tim Komande vojske SAD za javno zdravlje, sa pripadnicima Centra veterinarske službe pri Upravi Ministarstva odbrane Srbije za vojno zdravstvo. Obuku je pohađalo 12 pripadnika Vojske Srbije i tri civilna lica.

Mekaun je rekao da takav nivo priznanja predstavlja veliko dostignuće u SAD i dodao da je potpukovnik Jovanović zaslužio to prestižno priznanje dugogodišnjom saradnjom.

(Beta)

