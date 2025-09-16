Potraga za vukom koji je petogodišnju devojčicu iz Srbije povredio u letovalištu u Grčkoj

Vlasti i dalje pokušavaju da uhvate vuka koji je povredio petogodišnju devojčicu iz Srbije koja je bila na odmoru u primorskom odmaralištu Neos Marmaras na severu Grčke, izvestila je danas nevladina ekološka organizacija „Kalisto“.

Nesreća se dogodila u petak u Neos Marmarasu na Halkidiki, rekao je za javni televizijski kanal ERT Jason Bantios, portparol te nevladine organizacije za zaštitu prirode.

Rekao je da izgleda da je to mlad vuk koji je „razvio neku vrstu problematičnog ‘poznanstva’ s ljudima što je neuobičajeno“.

Vuk je devojčicu ujeo i izgrebalo po leđima i pobegao kada ga je oterala majka devojčice, piše grčka novinska agencija ANA koja je istakla da devojčica „nije teže povređena“.

Organizacija Kalisto kaže da je sever Grčke dom vukova i šakala koji žive u planinama.

Vukovi su nedavno primećeni i na planini Parnita, na obodu Atine, kao i na centralnom Peloponezu. Njihova pojava u blizini gavnog grada zabrinjava vlasti i pokreće debatu o njihovom mogućem preseljenju, iako su stručnjaci za zaštitu životne sredine savetovali da se to ne radi.

(Beta)

