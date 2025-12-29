Potvrđena optužnica protiv bivše gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski

Viši sud u Nišu potvrdio je optužnicu protiv bivše gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski zbog zloupotrebe službenog položaja, saznaje agencija Beta u u toj pravosudnoj ustanovi.

Sotirovski je optužena da je oštetila gradski budžet za 250 miliona dinara, a sebi pribavila imovinsku korist u iznosu od oko 112 miliona dinara.

Bivša gradonačelnica Niša uhapšena 21. februara prošle godine na graničnom prelazu Preševo prilikom povratka iz Grčke, a na osnovu izveštaja Državne revizorske institucije da je izbegla raspisivanje tendera za izvođenje građevinskih radova koje finansira Grad.

Kako je tada saopšteno, ona je od 16. marta 2022. godine do 9. jula 2024. godine suprotno zakonu angažovala firmu „Vodomonteri“ iz Lalinca i preduzeće „Sim puk gradnja“ Malošište za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže na teritoriji Niša primenjujući odredbe Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama umesto Zakona o javnim nabavkama.

Viši sud u Nišu je do sada Sotirovskoj produžavao pritvor 11 puta, uz obrazloženje da je počinila krivično delo za koje je propisana kazna zatvora u dužem trajanju od 10 godina i da su način izvršenja krivičnog dela i velika vrednost imovinske koristi dovele do „uznemirenja javnosti koje je i dalje takvo da može ugroziti nesmetano i pravično vođenje postupka“.

(Beta)

