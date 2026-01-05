Povećan broj posetilaca Luvra i glavnih francuskih spomenika tokom 2025.

Glavni francuski muzeji i spomenici, uključujući Luvr, koji je u oktobru bio meta pljačke nakita, dočekali su nešto više posetilaca u 2025. godini, poslednjoj godini pre povećanja cena za neke posetioce van Evropske unije, koje stupa na snagu sredinom januara, preneli su danas tamošnji mediji.

Najveći muzej na svetu Luvr ponovo je zabeležio rast, sa devet miliona posetilaca, što je blago povećanje u poređenju sa 2024. godinom (8,7 miliona), godinom u kojoj je doživeo blagi pad, verovatno zbog Olimpijskih i Paraolimpijskih igara.

Međutim, to nije rekord, jer je 2018. godine dočekao 10,2 miliona posetilaca, a potom je odlučeno da se ograniči dnevna posećenost na najviđ30.000 kako bi obezbedio udobnije iskustvo posetilaca.

Luvr je nadmašio dvorac Versaj, čiji je ogroman kompleks dočekao 8,4 miliona posetilaca, isto koliko i 2024. godine.

Glavna istorijska mesta bila su veoma popularna, sa rekordnih 12 miliona posetilaca za stotinak nacionalnih spomenika.

Prednjačili su Trijumfalna kapija (1,85 miliona) i opatija Mon Sen Mišel (1,6 miliona), prema podacima Centra nacionalnih spomenika.

Takvi rezultati delimično se objašnjavaju postepenim rastom međunarodnog turizma, ali i organizovanjem atraktivnih izložbi.

Počev od 14. januara, posetioci će morati da plate 32 evra da bi istražili 73.000 kvadratnih metara Luvra, što je 10 evra više od trenutne cene.

Za Versaj, cena karte će se povećati sa 32 na 35 evra tokom vrhunca turističke sezone. To povećanje cena će posebno pogoditi Amerikance, najveću grupu stranih posetilaca koja se očekuje ove godine, kao i kineske turiste, koji se vraćaju u Francusku posle dužeg odsustva usled pandemije COVID-19.

Na kule gotske katedrale Notr Dam u Parizu popelo se 110.000 posetilaca od njihovog ponovnog otvaranja u septembru, šest godina posle požara 15. aprila 2019. godine, objavljeno je.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com