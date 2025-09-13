Poverenica Brankica Janković dobila međunarodnu nagradu za životno delo

Poverenica Srbije za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković dobitnica je međunarodne nagrade „Justicija avards 2025“ (Justitia Awards) u kategoriji „Međunarodni lideri/Nagrada za životno delo“, saopšteno je danas.

U saopštenju poverenice piše da se to priznanje dodeljuje uticajnim ženama koje se bave pravom.

„Zahvaljujem Inicijativi ‘Žene u pravu’ što su uloženi trud, zalaganje i istrajnost u borbi protiv diskriminacije i rad za jednakost svih građana i građanki Srbije prepoznali kao trajan doprinos društvu i kao inspiraciju za generacije koje dolaze“, rekla je Brankica Janković prilikom dodele nagrada u petak u Beču.

Istakla je da je ta nagrada „potvrda da je dugogodišnji rad institucije Poverenika, koju vodi već deset godina, prepoznat i vrednovan na međunarodnom nivou“.

„Sve ove godine posvećeno smo radili i slali poruku da je borba protiv diskriminacije i zalaganje za jednaka prava univerzalna vrednost svakog demokratskog društva, za koju se neprekidno moramo boriti, naročito u ovako izazovnim vremenima kada su ljudska prava često na udaru. Ovo priznanje je za mene dodatna motivacija da nastavim da se borim za istinsku ravnopravnost“, kazala je Janković.

Međunarodni centar za arbitražu u Beču (VIAC) je pokretač Inicijative „Žene u pravu“ koja povezuje pravne stručnjake oba pola iz celog sveta, organizuje međunarodne konferencije i dodeljuje godišnje nagrade „Justicija“ (Pravda).

(Beta)

