Poverenica Janković i ambasador EU o važnosti nezavisnih institucija

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas Fon Bekerat istakli su da je uloga nezavisnih institucija od ključnog značaja za zaštitu ljudskih prava.

„Pitanje zaštite ravnopravnosti svih građana i građanki je osnov svakog stabilnog i pravednog društva i postaje još značajnije, naročito imajući u vidu i izazove sa kojima se suočava cela Evropa“, rekla je Janković.

Ona je u razgovoru tokom ambasadorove posete istakla da su više nego ikada neophodne jake institucije, poštovanje rada i unapređenje saradnje sa organizacijama civilnog društva i akademskom zajednicom, kao i slobodni i nezavisni mediji koji doprinose slobodi misli i kulturi dijaloga.

Šef delegacije EU čestitao je Janković na posvećenom radu povodom 15 godina postojanja institucije, ukazujući na ključni doprinos i ulogu nezavisnih institucija i civilnog društva za vladavinu prava i u zaštiti i razumevanju ljudskih prava, saopšteno je iz kabineta poverenice.

Institucija Poverenika, prema njegovim rečima, bila je ključni stub u zaštiti od diskriminacije i neumorna u promovisanju unapređenja ravnopravnosti, a dostignuti standardi u ovoj oblasti važni su za proces pristupanja Srbije EU.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com