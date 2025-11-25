Poverenica Janković i ambasador EU o važnosti nezavisnih institucija

„Pitanje zaštite ravnopravnosti svih građana i građanki je osnov svakog stabilnog i pravednog društva i postaje još značajnije, naročito imajući u vidu i izazove sa kojima se suočava cela Evropa“, rekla je Janković.
Ona je u razgovoru tokom ambasadorove posete istakla da su više nego ikada neophodne jake institucije, poštovanje rada i unapređenje saradnje sa organizacijama civilnog društva i akademskom zajednicom, kao i slobodni i nezavisni mediji koji doprinose slobodi misli i kulturi dijaloga.
Šef delegacije EU čestitao je Janković na posvećenom radu povodom 15 godina postojanja institucije, ukazujući na ključni doprinos i ulogu nezavisnih institucija i civilnog društva za vladavinu prava i u zaštiti i razumevanju ljudskih prava, saopšteno je iz kabineta poverenice.
Institucija Poverenika, prema njegovim rečima, bila je ključni stub u zaštiti od diskriminacije i neumorna u promovisanju unapređenja ravnopravnosti, a dostignuti standardi u ovoj oblasti važni su za proces pristupanja Srbije EU.
