Poverenica Janković: Prekinuti napade na kandidata za poverenika i novi saziv REM-a

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković apelovala je na javnost da prestane sa vređanjem kandidata za novog poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ali i članova novog saziva Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Ona je u saopštenju navela da takvi uvredljivi komentari na društvenim mrežama „iz dana u dan postaju sve brutalniji i prerastaju u govor mržnje“.

„Argumentovana kritika, preispitivanje i postavljanje pitanja je legitimno i poželjno, posebno o stvarima od javnog interesa. Međutim, prozivati nekoga da je strani plaćenik ili dovoditi u vezu nečiji rad i delovanje sa njegovim ili njenim poreklom, polom, seksualnom orijentacijom, nacionalnom pripadnošću, političkim ili drugim ubeđenjima, nedopustivo je i zakonom zabranjeno“, navela je Janković.

Janković upravo završava svoj drugi petogodišnji mandat, rok za podnošenje kandidatura istekao je u sredu, a za sada su poznata imena dva kandidata: pravnika Milan Antonijević, kog je predložila Srpska napredna stranka, i programska direktorka YUCOM-a Milena Vasić, predložena od strane poslaničke grupe Zeleno-levi front.

(Beta)

