Poverenica: Ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke jer im zaštitu nisu pružili oni koji su to dužni

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenila je danas da do sukoba na ulicama dolazi jer je poverenje građana izgubljeno i „ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke, jer im zaštitu nisu pružili oni koji su obavezni da to učine“.

„Nejednako tretiranje građana, davanje prednosti jednih nad drugima, stvara ogorčenje, bes, tenzije čije dramatično teške oblike upravo proživljavamo“, navela je Janković u saopštenju.

Ona je povodom nasilja na ulicama širom Srbije i zabrinjavajućih izveštaja o prekomernoj upotrebi sile organa javnog reda i mira posebno prema maloletnicima, novinarima, ženama, uključujući slučaj u kojem je policijski službenik privedenoj studentkinji pretio silovanjem, osudila takvo postupanje.

Poverenica je apelovala da je poslednji trenutak da se sa takvim ponašanjem prestane i da se svi vrate u okvire Ustava i zakona, jer će u suprotnom posledice biti nesagledive, dodajući da već duže vreme upozorava na opasnost od porasta nasilja i urušavanja poverenja u institucije.

Janković je istakla da niko nema pravo da dovede u pitanje bezbednost građana i stabilnost društva i države zarad ličnih interesa.

Glavnu ulogu u rešavanju krize i vraćanju stabilnosti, prema njenim rečima, imaju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova među kojima ima dosta onih koji profesionalno obavljaju svoj posao.

„Zatim i svi državni organi koji moraju da se odnose jednako prema građanima bez obzira na pol, članstvo u političkim i sindikalnim organizacijama, starost, političko ili drugo uverenje. Podrazumeva se da je napad na policiju zabranjen, ali isto tako svaka pretnja mora biti shvaćena ozbiljno i procesuirana bez odlaganja“, dodala je Janković.

Poverenica smatra da više ni jedna ružna reč, a kamoli govor mržnje ne sme da se pošalje ni od koga, a posebno ne od javnih funkcionera koji su najodgovorniji za kreiranje atmosfere u društvu i birani su da rade u interesu svih.

„Ista odgovornost leži i na medijima, naročito pojedinima, kao i javnim funkcionerima koji targetiraju građane nazivajući ih teroristima, fašistima, ustašama, izdajnicima, blokaderima i drugim neprimerenim nazivima. Neprihvatljiva je retorika kojom se opravdava ili relativizuje nasilje i podstiče atmosfera straha, poniženja i nekažnjivosti“, dodala je ona.

Poverenica je navela da se Srbija, prema članu 1. Ustava, zasniva na vladavini prava, socijalnoj pravdi, građanskoj demokratiji, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama, kao i evropskim vrednostima.

Član 19. Ustava, kako je dodala, propisuje da ta načela služe očuvanju ljudskog dostojanstva i jednakosti svakog pojedinca, a član 3. Zakona o javnom redu i miru jasno utvrđuje da je dužnost policije obezbeđivanje jednakih uslova za ostvarivanje prava i sloboda zajemčenih Ustavom.

„Poslednji je trenutak da se saberemo, da prevlada zdrav razum, da se svi vratimo u okvire Ustava i zakona i hitno uspostavimo najširi društveni dijalog“, rekla je poverenica Janković.

(Beta)

