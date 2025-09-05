Poverenica: Obrazovanje odgovara na rastuće socijalne nejednakosti, ne sme biti privilegija bogatih

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da obrazovanje može odgovoriti na izazove rastućih socijalnih nejednakosti, zato ne sme biti privilegija bogatih.

„Živimo u teškom vremenu kada su mladi ljudi često suočeni sa brojnim izazovima, od društvenih pritisaka do rodnih stereotipa i različitih oblika diskriminacije“, rekla je ona u Beogradu na završnoj konferenciji projekta „Panel mladih – Mladi za ravnopravnost“.

Istakla je da zabrinjava procenat mladih koji smatraju da su doživeli diskriminaciju na osnovu političkog opredeljenja.

„Srbija i po pitanju raznih izazova u domenu obrazovanja i po mnogim drugim pitanjima, deli sudbinu Evrope. Za mene je kvalitetno obrazovanje ne samo pravo po sebi već i preduslov za ostvarivanje drugih ljudskih prava. Obrazovanje je mnogo više nego učenje o već potvrđenim znanjima, ono je i kritičko mišljenje, kreativno razvijanje vizije u kakvom društvu želimo da živimo“, rekla je poverenica.

Projekat Panel mladih Poverenika za zaštitu ravnopravnosti – Mladi za ravnopravnost je podržan od strane Erasmus+ programa Evropske unije, koji se sprovodi u partnerstvu sa Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova Hrvatske, ima za cilj unapređenje ravnopravnosti dece i mladih u Srbiji i Hrvatskoj kroz niz aktivnosti koje će osnažiti mlade, povećati njihovu svest o diskriminaciji i poboljšati komunikaciju sa institucijama za ravnopravnost.

U okviru projekta razvija se program vršnjačke edukacije koji je namenjen prepoznavanju i reagovanju na diskriminaciju, kao i uspostavljanje mreže vršnjačkih edukatora.

Šef Delegacije EU u Srbiji Andreas fon Bekerat izjavio je da je snažan zagovornik Erasmus+ programa i da su razmene važne za građenje snažnih veza između evropskih zemalja.

„Jednakost, jednakost polova, borba protiv diskriminacije su neke od osnovnih vrednosti EU“, rekao je.

„Internacionalna saradnja doprinosi saradnji i doprinosi ukupnom kvalitetu obrazovnih institucija. Mladi nisu samo budućnost, već i moćni agenti promena koje danas vidimo. Ova inicijativa je uspešno osnažila mlade pojedince da preuzmu aktivnu, vodeću ulogu u zagovaranju ljudskih prava i jednakosti u njihovim zajednicama“, dodao je.

Zamenica upraviteljke Fondacije Tempus Sofija Dukić rekla je da su inkluzija i različitost bitni, te učenje kako da se različitosti poštuju i gradi tolerancija.

(Beta)

