Poverenica: Poređenje studenata sa islamskim fanaticima na TV Pink i Informer je govor mržnje

Poređenje studenata koji pešače od Novog Pazara ka Novom Sadu sa „islamskim fanaticima“ i „instruisanim ekstremistima“ i nazivanje tih studenata „Hamasovcima“ na televizijama Informer i Pink, zakonom je zabranjeno jer predstavlja govor mržnje i stvara strah, ponižavajuće i neprijateljsko okruženje prema pripadnicima islamske veroispovesti, upozorila je danas poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

Podsetila je da su pravo na slobodu misli, versko ili političko ubeđenje, kao i pravo na zabranu diskriminacije garantovani Ustavom Srbije i Zakonom o zabrani diskriminacije, kao i brojnim međunarodnim dokumentima koje je Srbija ratifikovala, uključujući Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima.

„Kada pojedini mediji na ovakav ili sličan način vređaju pojedince ili grupe zbog njihove verske, nacionalne ili druge pripadnosti, to ne predstavlja samo neetičko novinarstvo, već može podstaći mržnju, diskriminaciju i nasilje, naročito kada se u obzir uzme aktuelni i kompleksan društveni kontekst“, upozorila je poverenica.

Dodala je da je po Zakonu o javnom informisanju i medijima zabranjeno objavljivanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihove pripadnosti nekoj rasi, religiji, naciji, polu ili drugoj ličnoj osobini.

„Svi mediji su u obavezi da postupaju u skladu sa Ustavom, zakonom, i najvišim profesionalnim standardima. Sloboda izražavanja od ključne je važnosti za razvoj demokratskog društva, ali ova sloboda ne sme biti izgovor za bilo koji vid diskriminacije, navođenje na diskriminaciju i omalovažavanja po bilo kojem ličnom svojstvu“, navela je poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com