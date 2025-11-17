Poverenica za zaštitu ravnopravnosti: Građani danas spremniji da ne trpe diskriminaciju i nepravdu

Građani Srbiji danas su spremniji da progovore i da ne trpe diskriminaciju i nepravdu što pokazuje da rad institucije poverenika za zaštitu ravnopravnosti ima smisla, ocenila je poverenica Brankica Janković.

Ona je na godišnjoj konferenciji te institucije, organizovanoj povodom 16. novembra, Međunarodnog dana tolerancije, ocenila da borba poverenika za ravnopravnost „nije bila ni deklarativna ni salonska, već stvarna i istinska“.

„Mnogo toga se promenilo, ali ne i naša borba za ravnopravnost. Čini se da smo ponešto i uspeli, jer, kako vidimo, današnje generacije nisu ni sebične, ni ravnodušne ni površne. Mladi ljudi se bore za jednakost i pravičnost. Njihova vizija budućnosti podrazumeva poštovanje prava i sloboda svakog čoveka, kako u našoj državi, tako i u Evropi i svuda u svetu“, navela je poverenica a prenela ta institucija.

Na konferenciji su deseti put uručene godišnje medijske nagrade za toleranciju koje dodeljuju poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Misija OEBS-a u Srbiji, uz podršku Delegacije EU u Srbiji.

U kategoriji TV/radio nagrađeni su Višnja Višnjić Milić (RTS), Vladimir Malešić (TV Forum), Maja Simić (TV N1) i Jasna Đurović (TV Una).

U kategoriji onlajn mediji/portali nagrađeni su Dina Đorđević (CINS), Milica Mihajlović (danas.rs) i Zoran Strika (021.rs), dok su u kategoriji štampani mediji nagrađeni Vuk Vučković (Lice ulice), Miroslava Pudar (Novi magazin) i Teodora Škobo (NIN).

(Beta)

