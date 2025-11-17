Poverenica za zaštitu ravnopravnosti: Građani danas spremniji da ne trpe diskriminaciju i nepravdu

Ona je na godišnjoj konferenciji te institucije, organizovanoj povodom 16. novembra, Međunarodnog dana tolerancije, ocenila da borba poverenika za ravnopravnost „nije bila ni deklarativna ni salonska, već stvarna i istinska“.
„Mnogo toga se promenilo, ali ne i naša borba za ravnopravnost. Čini se da smo ponešto i uspeli, jer, kako vidimo, današnje generacije nisu ni sebične, ni ravnodušne ni površne. Mladi ljudi se bore za jednakost i pravičnost. Njihova vizija budućnosti podrazumeva poštovanje prava i sloboda svakog čoveka, kako u našoj državi, tako i u Evropi i svuda u svetu“, navela je poverenica a prenela ta institucija.
Na konferenciji su deseti put uručene godišnje medijske nagrade za toleranciju koje dodeljuju poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Misija OEBS-a u Srbiji, uz podršku Delegacije EU u Srbiji.
U kategoriji TV/radio nagrađeni su Višnja Višnjić Milić (RTS), Vladimir Malešić (TV Forum), Maja Simić (TV N1) i Jasna Đurović (TV Una).
U kategoriji onlajn mediji/portali nagrađeni su Dina Đorđević (CINS), Milica Mihajlović (danas.rs) i Zoran Strika (021.rs), dok su u kategoriji štampani mediji nagrađeni Vuk Vučković (Lice ulice), Miroslava Pudar (Novi magazin) i Teodora Škobo (NIN).
(Beta)
