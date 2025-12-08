Poverenik Antonijević tvrdi da je spreman za saradnju sa civilnim sektorom uprkos najavama bojkota

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević izjavio je danas da je spreman za saradnju sa organizacijama civilnog društva, uprkos tome što su neke od njih saopštile da će ga bojkotovati ukoliko bude izabran na tu funkciju.

Antonijević je za Radio-televiziju Srbije (RTS) kazao da mu je „žao što se sve politizovalo“.

„Saradnja je neophodna i ona je u interesu građana, sa civilnim društvom, akademskom zajednicom, kao i državnim organima. Treba da budemo faktor koji smiruje uzburkanu javnost, ne zarad političke promocije, već zarad boljitka društva. Poverenik i sve službe bi trebalo da budu što više na terenu van velikih gradova“, naveo je Antonijević.

On je ocenio da je odgovornost Poverenika velika i da nije jednostavno u „tako polarizovanom društvu izdržati te napade“.

„Treba voditi računa o instituciji, da se ti napadi ne odraze na njen rad i nadam se da je to jedna prolazna faza u kojoj naše društvo ne zna da reaguje. Od države se očekuje da poveća broj ljudi u instituciji Poverenika koji bi mogli da odgovore izazovima građana. Nije jednostavan trenutak, mnogo je različitih interesa, ali treba vratiti poverenje u institucije“, rekao je Antonijević.

On je dodao da će se institucija Poverenika fokusirati na rešavanju problema diskriminacije žena, a da se toj instituciji može obratiti bilo ko oseća određeni vid neravnopravnosti.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com