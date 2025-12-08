Poverenik Antonijević tvrdi da je spreman za saradnju sa civilnim sektorom uprkos najavama bojkota

Antonijević je za Radio-televiziju Srbije (RTS) kazao da mu je „žao što se sve politizovalo“.
„Saradnja je neophodna i ona je u interesu građana, sa civilnim društvom, akademskom zajednicom, kao i državnim organima. Treba da budemo faktor koji smiruje uzburkanu javnost, ne zarad političke promocije, već zarad boljitka društva. Poverenik i sve službe bi trebalo da budu što više na terenu van velikih gradova“, naveo je Antonijević.
On je ocenio da je odgovornost Poverenika velika i da nije jednostavno u „tako polarizovanom društvu izdržati te napade“.
„Treba voditi računa o instituciji, da se ti napadi ne odraze na njen rad i nadam se da je to jedna prolazna faza u kojoj naše društvo ne zna da reaguje. Od države se očekuje da poveća broj ljudi u instituciji Poverenika koji bi mogli da odgovore izazovima građana. Nije jednostavan trenutak, mnogo je različitih interesa, ali treba vratiti poverenje u institucije“, rekao je Antonijević.
On je dodao da će se institucija Poverenika fokusirati na rešavanju problema diskriminacije žena, a da se toj instituciji može obratiti bilo ko oseća određeni vid neravnopravnosti.
(Beta)
