Poverenik: Ministarstvo da dostavi obrazloženje za pomilovanje napadača na studente

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti naložio je Ministarstvu pravde da bez odlaganja dostavi Centru za pravosudna istraživanja (CEPRIS) tražene kopije obrazloženih predloga o pokretanju postupka za pomilovanje okrivljenih za napade na studente, saopštila je ta organizacija.

Kako je u saopštenju naveo CEPRIS, rok koji je Poverenik dao ministarstvu da postupi po tom zahtevu je osam dana.

CEPRIS je ranije Ministarstvu pravde podneo zahtev za pristup informacijama od javnog značaja kojim je traženo dostavljanje kopija obrazloženih predloga o pokretanju postupaka za pomilovanje K.S. (30), R.D. (22), B.N. (22) i D.N. (22) za krivična dela teška telesna povreda i nasilničko ponašanje, i M.S. za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti, na osnovu kojih je predsednik Srbije okrivljene oslobodio krivičnog gonjenja.

Kako Ministarstvo pravde nije postupilo po zahtevu u zakonskom roku, CEPRIS je izjavio žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

„CEPRIS pozdravlja pravovremenu odluku Poverenika i očekuje da javnost konačno bude obaveštena o razlozima i aktima zbog kojih je do pomilovanja došlo“, navodi se u saopštenju te organizacije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com