Povučena tužba Predraga Koluvije protiv BIRN-a

Rešenjem Apelacionog suda u Beogradu, tužba vlasnika kompanije „Jovanjica“ Predraga Koluvije, optuženog za organizovanje kriminalne grupe koja je uzgajala marihuanu, protiv portala BIRN pravosnažno se smatra povučenom, jer se Koluvija i njegov advokat nisu pojavljivali na ročištima.

Koluviji je naređeno da srpskom ogranku BIRN-a i glavnom uredniku Miloradu Ivanoviću isplati gotovo 113.000 dinara na ime troškova postupka, preneo je danas taj portal.

Prethodno je u maju ove godine, Viši sud u Beogradu, zbog istog razloga, doneo prvostepeno rešenje kojim se tužba Koluvije smatra povučenom.

Koluvija se na tu odluku žalio, ali je sada Apelacija njegovu žalbu proglasila neosnovanom i potvrdila odluku Višeg suda.

Koluvija je tužbu protiv BIRN-a podneo pred Višim sudom u Beogradu početkom 2023. godine, a u njoj je tvrdio da su u naslovu izveštaja iz sudnice „Nastavljeno suđenje: Koluvija i pre Jovanjice bio u poslu sa marihuanom“, kao i u samom tekstu iznete neistinite informacije o tome da i ranije bavio poslovima vezanim za uzgoj marihuane.

On je tražio da mu BIRN isplati 200.000 dinara za, kako je navedeno u tužbi, „pretrpljeni duševni bol“.

BIRN navodi da je u tom tekstu detaljno izvestio o svemu što se čulo na pretresu u predmetu Jovanjica u septembru 2022, na kom je tužilac izneo informacije iz sudskih presuda mađarskog suda za krijumčarenje kanabisa iz 2011. i 2012. godine u kojima se pominje Koluvija, kao i odgovore Koluvijine odbrane i samog Koluvije na te navode.

Zakonom o javnom informisanju i medijima izričito je propisano da se informacije iz krivičnog postupka koji je u toku, mogu objaviti ako su iznete na glavnom pretresu, zbog čega je BIRN Koluvijinu tužbu ocenio kao „Slapp“ tužbu.

Protiv Predraga Koluvije se vode dva sudska postupka pred Specijalnim sudom u Beogradu, a u oba se tereti da je bio organizator kriminalne grupe koja je uzgajala marihuanu za prodaju.

On je uhapšen nakon što ga je novembra 2019. godine na auto-putu Beograd-Niš policija zaustavila zbog bahate vožnje, a potom privela zbog posedovanja lažne policijske legitimacije.

(Beta)

