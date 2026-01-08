Požar na Katedrali u Novom Sadu, nema povređenih

Na bočnom ulazu u Katedralu, odnosno crkvu Imena Marijinog u centru Novog Sada, jutros je oko šest časova izbio požar, koji su vatrogasci uspeli brzo da ugase i, prema prvim informacijama, niko nije povređen.

Kako su javili lokalni mediji, požar je „podmetnut“, a materijalna šteta načinjena je na bočnim vratima Katedrale.

Neprijatan miris gareži oseća se i u okolini crkve, a policija je obezbedila to područje.

Župnik te Katedrale Atila Zeler, izjavio je da je o događaju saznao rano jutros.

„Tačno vreme izbijanja požara ne znamo. Ja sam u šest sati, kad sam ustao iz kreveta, video vozila vatrogasaca i policije kako stoje pored crkve. Kada sam izašao, rekli su da je, pretpostavljam, bilo podmetanja požara“, rekao je Zeler za lokalni portal „Razglas Njuz“.

Prema njegovim rečima, materijalna šteta je vidljiva, ali povređenih nema.

„Najvažnije je da nema žrtava, samo materijalna šteta, koja će morati da se sanira i popravi“, rekao je on.

Dodao je da otkako je na službi u crkvi od 2021. godine, nikada nije bilo sličnih incidenata.

„Još je sve u toku, čekamo zvanične informacije. Za sada nemamo nikakve bliže podatke“, naveo je Zeler.

Bravo: Pokušaj paljenja Katedrale u Novom Sadu čin mržnje i napad na verske slobode

Građanski pokret Bravo saopštio je danas da požar na Katedrali Imena Marijinog u centru Novog Sada, predstavlja krivično delo, čin mržnje i direktan napad na verske slobode, bezbednost i suživot u tom gradu.

„Godinama se afirmišu podele na ‘nas’ i ‘njih’, etiketiranje i targetiranje, dok institucije ćute ili reaguju selektivno. Kada se ekstremizam podstiče sa vrha vlasti, a nasilje opravdava ili prećutkuje, rezultat su zapaljeni verski objekti i atmosfera straha“, naveli su oni.

Zatražili su od nadležnih organa da hitno sprovedu potpunu i transparentnu istragu, identifikuju i procesuiraju odgovorne i da prekinu praksu selektivne pravde i političkog pokrivanja ekstremizma.

„Posebno je uznemirujuće što se napad dogodio na veliki hrišćanski praznik, u gradu koji se decenijama ponosio multikonfesionalnim i multietničkim karakterom. Ovakvi incidenti nisu izolovani ispadi, već posledica dugogodišnjeg sistemskog podgrevanja nacionalističke netrpeljivosti, relativizacije nasilja i normalizacije govora mržnje u javnom prostoru“, piše u saopštenju.

