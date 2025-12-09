Požar u poslovnoj zgradi u glavnom gradu Indonezije, poginule najmanje 22 osobe

Najmanje 22 osobe poginule su u požaru koji je zahvatio poslovnu zgradu u Džakarti.

Indonežanska policija je saopštila da je u požaru u sedmospratnici poginula i jedna trudnica.Veruje se da je požar počeo na prvom spratu zgrade u naselju Kemajoran pre nego što se proširio na druge spratove, rekao je šef policije Susatjo Purnomo Kondro.

Požar je gasilo više stotina vatrogasaca i 29 vatrogasnih vozila. Uzrok se još uvek istražuje.

Pronađeno je najmanje 22 tela, sedam muškaraca i 15 žena, uključujući jednu trudnicu, i prevezena su u policijsku bolnicu radi identifikacije.

(Beta)

