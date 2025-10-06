Požar u restoranu kod pijace na Banovom Brdu

U restoranu kod pijace na Banovom Brdu, u Beogradu, izbio je požar jutros oko 5.00 sati, piše više portala koji navode da je gašenje u toku i da nema povređenih.

Požar gasi 31 vatrogasac sa 11 vatrogasnih vozila, i sprečeno je širenje vatre na druge objekte.

Saobraćaj je neko vreme bio obustavljen u oba smera, a ne saobraćaju tramvaji 12 i 13.

Mediji podsećaju da je taj lokal u noći između 28. i 29. septembra oko 3.30 časova bio meta napada i da je uhapšen S.B. (26) koji je kroz razbijeno staklo bacilo flašu sa zapaljivom tečnošću.

(Beta)

