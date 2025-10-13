Požar u zgradi EPS u Novom Sadu, za sada nema informacija o povređenima

U zgradi Elektroprivrede Srbije u Novom Sadu izbio je požar nešto pre podneva a za sada nema informacija da li ima povređenih.

Kako se vidi na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, crni dim izbija sa viših spratova zgrade u centru grada.

Kako je preneo portal 021.r, požar je lokalizovan, više vatrogasnih ekipa je na terenu, a zaposleni su evakuisani.

Pojedini mediji su preneli da je zbog požara privremeno blokiran saobraćaj u delu Bulevara oslobođenja i da policija upućuje vozila na alternativne putne pravce.

(Beta)

