Požar u zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj izbio zbog kvara svetiljke na plafonu

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je danas da je požar u zgradi Specijalnog suda, u Ustaničkoj ulici, izbio 19. januara ove godine zbog kvara u ugradnoj neonskoj svetiljki u plafonu.

Naveli su da im je dostavljen nalaz i mišljenje veštaka Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku Ministarstva unutrašnjih poslova.

„U mišljenju se navodi da je požar nastao u hodniku u plafonskoj konstrukciji ispred kancelarije br. 435, oko 8:15 časova. Požar je iniciran kvarom elemenata ugradne neonske svetiljke u plafonu“, objavljeno je na sajtu VJT.

VJT je, kako su naveli, odmah po obaveštenju o tom događaju formiralo predmet i, pored ostalog, naložilo je da se obavi veštačenje uzroka požara, u cilju otklanjanja svih sumnji koje su se pojavile u delu javnosti.

(Beta)

