Požaru ispred skupštine prethodio incident i intervencija policije

Požaru koji je jutros izbio ispred Doma Narodne skupštine Srbije, u kojem je izgorelo više šatora u nelegalnom naselju koje su formirale pristalice vlasti, prethodio je incident u kojem su učestvovali naoružani pripadnici policije, i u kojem je, navodno, uhapšena jedna osoba.

Na snimku koji je objavila poslanica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić vidi se da nešto posle 10 časova jedna osoba u civilu izlazi iz šatora i hramljući odlazi prema raskrsnici Ulice kneza Miloša i Bulevara kralja Aleksandra.

Nakon toga iz pravca parlamenta ka šatorima trči veća grupa policajaca.

Neki od njih drže pištolje u rukama i zaklanjaju se iza automobila, kanti za đubre, i drugih šatora.

U jednom trenutku vidi se jaka vatra koja izbija između dva šatora, koja se kasnije proširila na ostale šatore.

Agenciji Beta u Ministarstvu unutrašnjih poslova nisu mogli da kažu ništa o navodima o incidentu i hapšenju.

