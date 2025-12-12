Poziv civilnom društvu za učešće u radnoj grupi za izradu nacrta zakona roditelj-negovatelj

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pozvalo je organizacije civilnog društva da do 24. decembra podnesu kandidature za članstvo u radnoj grupi za izradu prvog nacrta Zakona roditelj –

negovatelj.

Tekst Javnog poziva objavljen je na sajtu Ministarstva (https://www.minrzs.gov.rs/sr/konkursi/javni-poziv-organizacijama-civilnog-drustva-za-podnosenje-kandidatura-za-clanstvo-u-radnoj-grupi-za-izradu-nacrta-zakona-o-roditelju-negovatelju).

„Ovo je prilika da sve organizacije, udruženja i savezi, koji deluju u oblasti socijalne zaštite, zaštite prava osoba sa invaliditetom i dece sa teškim smetnjama u razvoju, a posebno organizacije koje zastupaju interese dece sa invaliditetom, na potpuno transparentan, javan i ravnopravan način učestvuju u procesu formiranja radne grupe“, saopštilo je Ministarstvo.

Navodi se da će „odmah po isteku roka za prijave biti sproveden izborni postupak, a nakon toga i formirana radna grupa, koja će bez ikakvog odlaganja krenuti u pripremu zakonskih rešenja“.

„Cilj je da roditelji koji svakodnevno brinu o deci oboleloj, deci sa invaliditetom i teškim smetnjama u razvoju, što pre dobiju sistemska rešenja koja će njihov teret učiniti lakšim, a njihova prava sigurnijim“, stoji u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

(Beta)

