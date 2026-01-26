Poziv gradonačelniku Beograda na debatu o stanju u kojem se nalazi glavni grad

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović pozvao je danas gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića na javnu debatu o stanju u kojem se nalazi glavni grad i ocenio da bi taj razgovor morao biti otvoren i za sve druge zainteresovane aktere.

„U situaciji kada je Beograd u kritičnoj finansijskoj situaciji, kada nema gradskih ulaganja u infrastrukturu, a javna komunalna preduzeća imaju ogromne dugove prema dobavljačima, neophodno je o tim problemima javno progovoriti i učiniti sve da se u najširem mogućem krugu čuju predlozi i iznađu rešenja“, ocenio je Jovanović u izjavi agenciji Beta.

On je dodao da se dvomilionski grad ne može voditi sa, kako se izrazio, „glavom u pesku ili iz ilegale“, jer je jasno da se situacija konstantno pogoršava.

Jovanović je predložio da teme razgovora budu stanje komunalne infrastrukture, upravljanje javnim komunalnim preduzećima, struktura budžeta i odabir kapitalnih projekata, saobraćajna infrastruktura i stanje javnog prevoza kao i tenderi, korupcija i probijanje rokova za ugovorene radove.

Prvi čovek CLS je naveo da su u nedelju sve televizije prenosile raspravu o problemima mnogih gradova i opština širom zemlje na tematskoj sednici Vlade a da nije bilo ni reči o Beogradu.

„Vreme je da se progovori i o problemima Beogradjana… Neka gradonačelnik predloži bilo koju televiziju, bilo koje vreme i format, ali neka prestane da se pravi mrtav, jer Beograđani više ne mogu da trpe guranje problema pod tepih“, rekao je Jovanović.

(Beta)

