Pravni sručnjaci: Ne bilo iznenađenje da Vučić pomiluje nedavno uhapšene zbog korupcije

Pravni stručnjaci smatraju da ne bi bilo iznenađenje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić zloupotrebom pomilovanja oslobodi krivičnog gonjenja ministre i druge nedavno uhapšene pod sumnjom za korupciju na radovima tokom modernizacije pruge ka granici s Mađarskom, jer se Vučić „nameće kao neka četvrta grana sudske vlasti i navodni korektiv“ donetih odluka.

To je danas rečeno u Beogradu na tribini o pomilovanjima kao „načinu razvlašćivanja pravosuđa“.

„Mada je bilo pritisaka druge vrste na pravosuđe, sada prvi put imamo da je ono direkto nakautirano bez rukavica. Rečeno je: ‘Dakle, ja uzimam sve predmete i ja odlučujem!’ „, a „to je veoma opasno i mi nikako ne smemo da kažemo: ‘OK!’ i da to prihvatimo kao novu normalnost“, rekla je članica Centra za pravosudna istraživanja Sofija Mandić.

Po njenim rečima, sada u Srbiji izvršna vlast, bez ikakvih granica i kontrole, može da spreči krivično gonjenje za najteža krivična dela, uključujući i dela visoke korupcije.

Ona je naglasila da su prva data pomilovanja – za studente, profesore i građane, okrivljene za blaga dela, bila „samo uvertira Vučiću“ da potom pomiluje i odgovorne za najteža krivična dela, koji su naneli teške povrede studentima.

„Vučić ne sme da se ponaša kao srednjovekovani despot“, upozorila je Mandić, pozivajući Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva da reaguju.

Vladica Ilić, iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, ukazao je da ministar pravde nije naveo razloge za predlaganje pomilovanja predsedniku, kako to predviđa procedura.

On je se pitao da li predstoji i pomilovanje ministara i drugih funkcionera kojima je nedavno određen pritvor zbog sumnje da je bilo korupcije.

Advokat Vladimir Beljanski, zastupnik studentinje Ane Vučak koju su teško povredili aktivisti Srpske napredne stranke, rekao je da su podneli Ustavnu žalbu na odluku kojom su pomilovani. Međutim, zbog sporosti reagovanja Ustavnog suda, podneće i predstavku Evropskom sudu za ljudska prava.

„Zakon propisuje mogućnost da se neko pomiluje, ali tako da se ne povređuje pravo drugoga, a u ovom slučaju to nije moguće zbog torture i povredne prava na pravično suđenje“, naveo je Beljanski.

Advokat Jugoslav Tintor, zastupnik studentkinje Kristine Vasiljević, teško povređene kada ju je devojka udarila automobilom, pa je pomilovana, upozorio je da je današnja tribina „alarm za uzbunu“ da ovakvo postupanje s pomilovanjima ne bi postalo praksa na koju se javnost navikava.

